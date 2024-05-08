Украина опасается наступления ВС РФ на Харьков после заявления Кадырова

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ВСУ готовятся к наступлению ВС РФ в Харьковской области. Такое заявление сделал глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне слов главы Чечни Рамзана Кадырова об освобождении Харькова и Одессы после Дня Победы.
«По северу Харьковской области РФ создает группировку войск определенно, дальше будем анализировать. Принимаем все меры, чтобы быть готовыми и противодействовать тем вызовам, которые могут быть», — заявил Синегубов в эфире всеукраинского марафона.
По его словам, амия России возобновила активные штурмовые действия на данном направлении. При этом Синегубов добавил, что план эвакуации Харьковской области уже разработан.
Напомним, Кадыров заявил, что в этом месяце российские войска должны обязательно освободить Харьков и Одессу, после чего заставить украинского президента Владимира Зеленского подписать необходимые документы.
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Элина Позднякова