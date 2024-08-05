На Украине прогремели взрывы в Харькове и пригородах

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В Харькове и его пригородах на Украине произошла серия взрывов, сообщает издание «Общественное» в Telegram-канале.
«В Харькове слышна серия взрывов», – сообщили корреспонденты.
Позднее стало известно о взрывах за пределами города. Другие подробности на данный момент неизвестны.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской и отдельных районах Херсонской и Запорожской областей, подконтрольных Киеву.
Ранее, 4 августа, стало известно о повреждении объектов критической инфраструктуры в трех районах Сумской области.
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Александр Климов