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На Украине прогремели взрывы в Харькове и пригородах

05 августа 2024, 02:18
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Харькове и его пригородах на Украине произошла серия взрывов, сообщает издание «Общественное» в Telegram-канале.
«В Харькове слышна серия взрывов», – сообщили корреспонденты.

Позднее стало известно о взрывах за пределами города. Другие подробности на данный момент неизвестны.



Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской и отдельных районах Херсонской и Запорожской областей, подконтрольных Киеву.

Ранее, 4 августа, стало известно о повреждении объектов критической инфраструктуры в трех районах Сумской области.

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В Киевской и Винницкой областях Украины прогремели взрывы
«Зеркало недели»: в Киевской и Винницкой областях Украины прогремели взрывы
05 августа 2024, 02:49

Фото: istockphoto/aapsky

В Киевской и Винницкой областях Украины прогремели взрывы, сообщило издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в этих регионах были активированы системы противовоздушной обороны (ПВО) для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской и отдельных районах Херсонской и Запорожской областей, подконтрольных Киеву.

В ночь на 5 августа в Харькове и его пригородах также прогремели взрывы, сообщает украинский информационный портал «Общественное».

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#украина
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#взрыв
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На Украине пожаловались на масштабное дезертиство в рядах ВСУ
05 августа 2024, 01:04

Фото: istockphoto/YakubovAlim

Дезертирство в Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигло угрожающих масштабов. По Офиса генпрокурору республики, в первом полугодии 2024 года зафиксировали около 29,8 тысячи случаев дезертирства военнослужащих, сообщает Deutsche Welle*.
Генпрокуратура Украина возбуждала дела по двум статьям: самовольное оставление военной части и более тяжкой за преступления, связанные с дезертирством; по первой было возбуждено 18,6 тысячи дел, по второй – 11,2 тысячи. Эта цифра более чем в три раза превышает показатель 2023 года (24,1 тысячи дел) и более чем в три раза – 2022 года (9,4 тысячи дел). Автор статьи предполагает, что каждый 14-й солдат дезертировал из своих частей.

«Проблема бегства военных из украинской армии приобрела угрожающий масштаб. Не в состоянии наказать дезертиров, власть готова простить их, лишь бы те вернулись в строй», – сообщается в материале.

По данным издания, с апреля ВСУ пытаются применять индивидуальный подход и связываться с военнослужащими индивидуально, командиры устанавливают причины бегства и убеждают их вернуться. Согласно достигнутой негласной договоренности, если дезертир возвращается в свою часть, дело против него прекращается.

Ранее стало известно, что Украина планирует ввести закон, позволяющий сообщать о дезертирах за вознаграждение. Если закон будет принят, он будет распространяться только на военнослужащих.

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Стало известно, какими ракетами оснащены первые украинские истребители F-16

Зеленский подтвердил прибытие первой партии истребителей F-16

* внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов
#украина
#армия
#всу
#генпрокуратура
#законопроект
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Стало известно, какими ракетами оснащены первые украинские истребители F-16
«ВО»: на первых украинских истребителях F-16 установлены ракеты AIM-120 AMRAAM
04 августа 2024, 22:02

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Первые украинские истребители F-16 оснастили ракетами класса «воздух-воздух» малой и средней дальности. На это вооружение указывает Telegram-канал «Военный осведомитель».
Отмечается, что поставленные Киеву странами НАТО истребители были оснащены ракетами AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder и подвесными баками для топлива.

Предполагается, что украинские войска будут использовать эти самолёты для оказания противодействия беспилотникам и крылатым ракетам.

Ранее в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил прибытие в страну первой партии истребителей американского производства от стран-союзниц НАТО.

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#истребитель f-16
#украина
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#всу
#сво
#ракета
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«РВ»: бойцы группировки «Центр» стремительно прорываются к Покровску
04 августа 2024, 21:42

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бойцы группировки войск «Центр» окружают группировку ВСУ в Желанном, прорываясь к Покровску. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что наступая на Покровском направлении российские военные прорывают оборону украинских войск за Очеретино.

В результате фланговых ударов штурмовикам ВС РФ удалось взять Желанное, атакуя западнее и восточнее населённого пункта, и забирая опорники ВСУ.

Военно-аналитический ресурс DS, работающий на Главное управление разведки Украины, выпустил сообщение о крайне тяжёлом положении армии на данном направлении из-за успешных атак российской группировки «Центр».

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#сво
#военные
#всу
#вс рф
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14 человек пострадали при массированных обстрелах ВСУ в Херсонской области
Алексеенко: 14 человек пострадали при двух массированных обстрелах ВСУ Алешек
04 августа 2024, 21:27

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

В результате украинского обстрела города Алешки в Херсонской области пострадали 14 человек. Об этом в своём Telegram-канале написал глава правительства региона Андрей Алексеенко.
Он подчеркнул, что было совершено два массированных обстрела со стороны Украины. Сначала ВСУ ударили по району центрального рынка, в результате чего пострадали восемь человек.

Затем, после обеда, украинские войска начали прицельно ударять FPV-дронами по многоэтажным домам. Они целились в окна квартир, в которых живут люди.

В итоге в одной из девятиэтажек вспыхнул пожар. Шесть мирных жителей получили осколочные ранения различных степеней тяжести.

Алексеенко указал, что эти удары не были случайными, поскольку рынок и жилые дома нельзя было спутать с иной, в том числе и военной, инфраструктурой.

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#херсонская область
#обстрел
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В России оценили влияние поставок F-16 Украине на обстановку в зоне СВО
Военэксперт Глазунов: F-16 не изменят обстановку на фронте в пользу Украины
04 августа 2024, 20:28

Фото: iStock/vadimmmus

Переданные Украине американские истребители F-16 не изменят ситуацию на фронте в пользу Киева. В таким заявлением в беседе с «Лентой.ру» выступил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.
Он подчеркнул, что в первую очередь недостаточного того количества самолётов, которые прибыли в Киев. Точное число не известно, но предполагается, что их от 10 до 20 единиц. Такое количество не способно кардинально изменить ситуацию на фронте.

Глазунов добавил, что фронт тянется от Харьковской области до Чёрного моря, поэтому здесь 15 и даже 20 истребителей недостаточно. В связи с этим, Украине не добиться превосходства в воздухе.

Кроме того, у России имеются мощные системы ПВО, которые способны сбивать эти самолёты. Также ВС РФ могут наносить удары по аэродромам, на которых они базируются.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 августа официально подтвердил прибытие в страну первой партии истребителей F-16, переданных странами НАТО.

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#украина
#россия
#сво
#истребитель f-16
#всу
#поставки
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«Пусть сам воюет»: Зеленского обвинили в захвате страны и истреблении нации
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский захватил Украину и истребляет нацию
04 августа 2024, 20:12

Президент Украины Владимир Зеленский захватил власть в стране и истребляет украинцев как нацию. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.
Он отметил, что необходимо принять решение о том, чтобы не отдавать украинских мужчин «на эту мясорубку».

После этого Соскин призвал Зеленского и депутатов Верховной рады самим пойти на фронт.

Также эксперт указал на то, что захват власти и истребление украинцев происходит на фоне активных наступательных действий российской армии в зоне СВО. При этом главком ВСУ Александр Сырский ничего не может с этим сделать.

В заключение Соскин указал на то, что 160 тысяч сотрудников полиции, 75 тысяч пограничников и ещё 100 тысяч специалистов ТЦК (аналог военкомата на Украине) сидят и «ничего не делают».

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#украина
#власть
#жители
#сво
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Власти Украины намерены принудительно вывезти из ДНР порядка 750 детей
Глава Донецкой ОВА Филашкин: власти Украины принудительно эвакуируют 744 ребёнка
04 августа 2024, 19:06

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Власти Украины собираются принудительно эвакуировать из двух подконтрольных им районов ДНР ещё порядка 750 детей. Об этом заявил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в своём Telegram-канале.
Отмечается, что было принято решение принудительно эвакуировать детей вместе с их родителями или другими законными представителями. Планируется перевезти в безопасные регионы страны 744 ребёнка с членами их семей.

Глава администрации указал 13 населённых пунктов, из которых эвакуируют детей: Новогродовка, Балаган, Николаевка, Московское, Малиновка, Полтавка, Островское, Новоэкономическое, Проминь, Лесовка, Михайловка, Миролюбовка и Мариновка.

Ранее на минувшей неделе Министерство реинтеграции Украины сообщило о принудительной эвакуации детей из шести населённых пунктов ДНР. Тогда говорили об эвакуации 21 ребёнка.

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#дети
#семьи
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Стало известно, куда улетел замеченный над Одессой истребитель F-16
Лебедев: замеченный над Одессой истребитель F-16 полетел в сторону Молдавии
04 августа 2024, 18:54

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Замеченный над Одессой истребитель F-16 улетел в сторону Молдавии. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что пролёт истребителя действительно был зафиксирован над Одессой. После этого он направился в сторону Молдавии.

Лебедев также поинтересовался, где эти поставленные Киеву самолёты заряжаются и заправляются.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие первой партии американских истребителей, поставленных странами НАТО. Он не раскрыл количество поставленных истребителей, однако издание Economist указывает на количество в десять штук.

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#истребитель f-16
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