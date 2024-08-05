На Украине прогремели взрывы в Харькове и пригородах

Переданные Украине американские истребители F-16 не изменят ситуацию на фронте в пользу Киева. В таким заявлением в беседе с «Лентой.ру» выступил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.