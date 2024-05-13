Стали известны особенности боев под Часовым Яром

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Оператор российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с позывным Барсик рассказал об особенностях столкновений с Вооруженными силами Украины (ВСУ) под Часовым Яром, сообщает РИА Новости.
Военнослужащий уточнил специфику боев под Часовым Яром, подчеркнув, что ВСУ избегают прямых столкновений на этом участке фронта.
Барсик также указал, что в окрестностях Часового Яра наблюдаются существенные перепады рельефа. Например, некоторые позиции ВСУ находятся на 70-80 метров выше российских, а в некоторых местах и на 100 метров.
Ранее глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин заявил, что если бы Россия заняла Часов Яр и другие районы Донбасса, то Москва вошла бы в «сердце Украины».
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«Под нашим давлением вэсэушники все чаще сбрасывают с дронов дымы и под прикрытием отступают на следующие оборонительные рубежи. Правда, на некоторых участках, где стоят смежные подразделения, сопротивляются до последнего патрона», – отметил он.
Барсик также указал, что в окрестностях Часового Яра наблюдаются существенные перепады рельефа. Например, некоторые позиции ВСУ находятся на 70-80 метров выше российских, а в некоторых местах и на 100 метров.
Ранее глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин заявил, что если бы Россия заняла Часов Яр и другие районы Донбасса, то Москва вошла бы в «сердце Украины».
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Александр Климов