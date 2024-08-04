На Украине протестующие потребовали возвращения мобилизованных

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В городе Ковель Волынской области (Западная Украина) проходит митинг с требованием освободить задержанных сотрудниками военкомата местных мужчин, украинский информационный портал «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Согласно опубликованным видео, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, здание военкомата оцеплено, столкновения не наблюдались. Протестующие продолжают прибывать к зданию военкомата.
Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что около 200 000 человек зарегистрировались в университетах страны, чтобы получить отсрочку от мобилизации.
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Александр Климов