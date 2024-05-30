В Бельгии полиция применила водометы на акции у посольства Израиля

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Полиция применила водометы против протестующих у посольства Израиля в Брюсселе
Сотрудники правоохранительных органов применили водометы и слезоточивый газ против участников студенческой акции протеста у израильской дипмиссии в Брюсселе. Об этом пишет РИА Новости.
По данным сотрудника издания, работающего на месте событий, силовики начали вытеснять протестующих после того, как они закидали полицейских камнями.
Отметим, что демонстранты отошли от здания израильского посольства и продолжили митинги на соседних улицах. Полиция перекрыла движение транспортных средств в районе дипмиссии.
Накануне в демонстранты ходе пропалестинских протестов подожгли израильское консульство в Стамбуле.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и премьер Бельгии Де Кроо подписали соглашение о безопасности. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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По данным сотрудника издания, работающего на месте событий, силовики начали вытеснять протестующих после того, как они закидали полицейских камнями.
Отметим, что демонстранты отошли от здания израильского посольства и продолжили митинги на соседних улицах. Полиция перекрыла движение транспортных средств в районе дипмиссии.
Накануне в демонстранты ходе пропалестинских протестов подожгли израильское консульство в Стамбуле.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и премьер Бельгии Де Кроо подписали соглашение о безопасности. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак