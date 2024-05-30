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В Бельгии полиция применила водометы на акции у посольства Израиля

Против протестующих у посольства Израиля в Брюсселе применили слезоточивый газ
30 мая 2024, 00:38
Фото: istock / LIVINUS

Фото: istock / LIVINUS

Полиция применила водометы против протестующих у посольства Израиля в Брюсселе
Сотрудники правоохранительных органов применили водометы и слезоточивый газ против участников студенческой акции протеста у израильской дипмиссии в Брюсселе. Об этом пишет РИА Новости.

По данным сотрудника издания, работающего на месте событий, силовики начали вытеснять протестующих после того, как они закидали полицейских камнями.



Отметим, что демонстранты отошли от здания израильского посольства и продолжили митинги на соседних улицах. Полиция перекрыла движение транспортных средств в районе дипмиссии.

Накануне в демонстранты ходе пропалестинских протестов подожгли израильское консульство в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и премьер Бельгии Де Кроо подписали соглашение о безопасности. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#бельгия
#израиль
На Украине зафиксировали случаи избиения и пыток в тюрьмах
Минюст Украины: в тюрьмах зафиксированы случаи избиения и пыток
29 мая 2024, 22:00

Фото: istock / OlFedv

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что в стране зафиксированы случаи пыток и избиения в тюрьмах. Он рассказал, что распространяемое видео старое. Об этом пишет РИА Новости.
Речь идет о Божковской колонии. События происходили там в 2022 году. Правоохранители сообщили, что там бьют заключенных.

«Мы мгновенно отреагировали, провели расследование, передали дело в правоохранительные органы и уволили руководство колонии и сотрудников еще в июле 2023 года. Сегодняшняя новость – результат расследования», — рассказал он.

Украинское издание «Страна» опубликовало несколько видео, как утверждается, издевательств над заключенным, а ГБР Украины сообщило о разоблачении масштабной системы пыток заключенных в украинских колониях.

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Россиянка решила нанять киллера для убийства своего мужа, но была задержана
В Белгороде задержали женщину, заказавшую убийство своего мужа
29 мая 2024, 20:05

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

В Белгороде задержали женщину, которая пыталась заказать киллера для убийства мужа. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
По версии следствия, женщина решила избавиться от 41-летнего мужа, для чего решила организовать убийство. Она обратилась к знакомому с просьбой подыскать киллера, который убил бы её мужа за 200 тысяч рублей. Мужчина понял серьёзность намерений женщины и обратился в полицию.

Сотрудники полиции подослали к женщине «киллера», который взял аванс в размере 100 тысяч рублей. Он сообщил ей о якобы успешном выполнении плана. После этого подосланный полицией «исполнитель» прибыл за остальной частью обещанной суммы. Тогда женщину задержали с поличным.

В отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье об организации и приготовлении к убийству по найму.

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#белгородская область
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Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти ребёнка в Дагестане
29 мая 2024, 19:56

Фото: сайт СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти ребёнка в Дагестане. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства «Следком».
Происшествие случилось в одном из сёл Дагестана. Пятилетний мальчик скончался по дороге в больницу от огнестрельного ранения.

Следственные органы СК РФ по республике организовали процессуальную проверку.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву доложить о ходе данной проверки.

Ранее сообщалось, что в Дагестане ребёнок напал на полицейского и нанёс ему два ножевых ранения.

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#происшествие
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Жительницу Подмосковья избили и изнасиловали в лесу
29 мая 2024, 19:46

Фото: iStock/sruilk

Жительницу подмосковного Клина изнасиловали в лесу недалеко от деревни Акатово, сообщает Regions.
По информации портала, на женщину напал ее бывший молодой человек. Он не смог смириться с разрывом отношений и предложил вновь увидеться. Когда женщина пришла в назначенное место, бывший возлюбленный схватил ее, избил и изнасиловал.

После инцидента пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители устанавливают местонахождение злоумышленника.

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#клин
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В Польше украинский подросток погиб, пытаясь сбежать от полиции
РАР: в Польше подросток с Украины погиб в ДТП, пытаясь скрыться от полиции
29 мая 2024, 18:54

Фото: iStock/gorodenkoff

Подросток их Украины погиб в ДТП на севере Польши. Об этом сообщает агентство РАР.
По информации издания, молодой человек пытался скрыться от полиции на автомобиле, скорость которого превышала 150 км в час.

На неоднократные требования правоохранителей остановиться, подросток не реагировал. В какой-то момент парень не справился с управлением и врезался в дерево. 17-летний украинец получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время выясняется, на чьем автомобиле передвигался подросток.

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#подросток
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#травмы
#вс рф
#польша
#украина
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Бербок осудила вечеринки с правоэкстремистскими лозунгами
Глава МИД ФРГ Бербок осудила вечеринки с экстремистскими лозунгами
29 мая 2024, 18:34

Фото: пресс-служба МИД РФ

Волну вечеринок с нацистскими лозунгами осудила глава МИД Германии Анналена Бербок. Об этом она написала в социальных сетях. Также она напомнила про громкое убийство турок в Золингене в 1993 году.
«Расизм убивает. Поэтому расизму не должно быть места в нашем обществе. Ни в интернете, ни в офисе, ни в песнях на вечеринках. Гюрсюн Индже, Хатидже Генч, Гюлюстан Озтюрк, Хюлья Генч и Сайме Генч не хватает сегодня и каждый день в течение 31 года», – написала Бербок.

До этого сообщалось, что полицейские земли ФРГ Шлезвиг-Гольштейн проверяют видеозапись, распространенную в сети. На ней участники выкрикивали нацистские и правоэкстремистские лозунги. В частности, они скандировали «иностранцы вон». Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал неприемлемыми и отвратительными выкрикиваемые лозунги.

Похожие инциденты произошли на западе ФРГ, а именно, в элитной школе-интернате Луизенлунд и в общине Крёф.

Больше 30 лет назад правоэкстремисты подожгли жилой дом в Золингене, где проживала большая турецкая семья. Тогда погибли пять человек, которых упомянула Бербок, в том числе и детей в возрасте 4,9 и 12 лет.

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#мир
#фрг
#нацизм
#германия
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В центре Москвы обнаружили тело женщины без глаз и уха
29 мая 2024, 18:17

Фото: istockphoto/blinow61

В квартире в центре Москвы нашли бездыханное тело женщины. У неё отсутствовали глазные яблоки и одно ухо.
Инцидент произошёл накануне, 28 мая, сообщает «Рен ТВ». В службу «112» позвонил 40-летний мужчина и сообщил о смерти своей гражданской супруги. По указанному им адресу прибыли медики. Они обнаружили мёртвую женщину лежащей на диване. На теле были следы гнилостных изменений и трупные пятна. Глазные яблоки и одно ухо отсутствовали.

Следственный комитет инициировал проверку по факту случившегося. Мужчину доставили в отдел полиции для дачи показаний. Вскоре ему стало плохо и потребовалась срочная госпитализация. В настоящее время он находится в реанимации в состоянии клинической смерти. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства происшедшего.

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#медики
#москва
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Полиция Франции задержала 10 чеченцев
France 3: во Франции задержали 10 представителей чеченской диаспоры
29 мая 2024, 16:59

Фото: iStock/HJBC

Полиция Франция задержала десятерых представителей чеченской диаспоры. Об этом сообщает телеканал France 3.
Полицейские провели операцию в 12 городах Франции. В результате им удалось задержать десять чеченцев, имена которых не называются.

Предполагается, что задержанные могут быть связаны с радикальными исламскими группировками.

В настоящее время правоохранители проводят обыски по местам их жительства.

Ранее сообщалось, что в Дагестане женщина на машине сбила девушку, а затем написала заявление в полицию на её сестру, которая просила компенсацию. Читайте об этом в материале «Радио 1».

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#франция
#полиция
#чечня
#задержание
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В Петербурге мигранта осудили за спонсирование терроризма
29 мая 2024, 16:51

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге вынес приговор в отношении Дилшода Мардонова. Мужчина проходил в качестве обвиняемого по делу о спонсировании терроризма.
Следователи и суд установили, что Мардонов, будучи сторонником радикальных течений в исламе, хотел оказать материальную поддержку участникам организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Он вступил в переписку с одним из членов организации, который находился в Сирии. Получив от него инструкции, он безналичным способом перевёл 37 тысяч рублей, осознавая, что эти деньги будут использованы для нужд террористической деятельности.

Второй Западный окружной военный суд признал Мардонова в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и приговорил его к девяти годам лишения свободы. Из них три года он проведёт в тюрьме, а остальной срок — в исправительной колонии строгого режима.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
** Признан иноагентом в РФ, а также внесён в перечень террористов и экстремистов
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#рф
#санкт-петербург
#терроризм
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