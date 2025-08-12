В Раде описали главную цель Зеленского фразой «сидеть на золотом унитазе»

12 августа 2025, 20:35

Дубинский назвал целями Зеленского вести конфликт и сидеть на золотом унитазе

Владимир Зеленский

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Владимир Зеленский не стремится к урегулированию конфликта. Слова украинского парламентария приводит Lenta.ru.