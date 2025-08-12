Достижения.рф

Дубинский назвал целями Зеленского вести конфликт и сидеть на золотом унитазе
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Владимир Зеленский не стремится к урегулированию конфликта. Слова украинского парламентария приводит Lenta.ru.



Политик охарактеризовал перспективы Зеленского фразой «сидеть на золотом унитазе». По мнению Дубинского, чем больше говорят о мире, тем яснее становится истинная цель президента – ести конфликт ради конфликта, что, по его словам, поддерживается всё меньшим числом людей.

Кроме того, депутат отметил массовое самовольное оставление частей в рядах ВСУ и подчеркнул, что украинцы не хотят участвовать в конфликте за интересы приближённых Зеленского, а также европейских стран и политиков.

