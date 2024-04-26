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Российская армия продвинулась в зоне проведения специальной военной операции, пишет РИА Новости.
ВС РФ продвинулись северо-западнее села Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта, взяв важный опорный пункт ВСУ. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, бои за Работино, находящейся в низине, продолжаются. Работино — село на линии фронта в Запорожской области. На Украине его преподносят как главное достижение контрнаступления ВСУ. Для его захвата Киев ввел в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В пятницу сообщалось, что подразделения группировки «Центр» ВС РФ взяли под контроль село Бердычи на авдеевском направлении.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина начала активно формировать новые бригады ВСУ, но пока ожидает от Запада поддержки в их оснащении.
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По его словам, бои за Работино, находящейся в низине, продолжаются. Работино — село на линии фронта в Запорожской области. На Украине его преподносят как главное достижение контрнаступления ВСУ. Для его захвата Киев ввел в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В пятницу сообщалось, что подразделения группировки «Центр» ВС РФ взяли под контроль село Бердычи на авдеевском направлении.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина начала активно формировать новые бригады ВСУ, но пока ожидает от Запада поддержки в их оснащении.
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Алёна Самарева