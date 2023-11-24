На Украине раскрыли число потерянного в ходе СВО оружия

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Порядка 179 тысяч огнестрельного оружия было утеряно или похищено на территории Украины с начала спецоперации. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс «Опендатабот».
Отмечается, что данные собраны из украинского реестра утерянного и похищенного оружия, в который входит как гражданское оружие, так и то, что используется в ходе боевых действий.
В общей сложности с февраля 2022 года зафиксировано 178 818 единиц утерянного и похищенного огнестрельного оружия. Это составляет 30% от общего числа оружия, внесённого в список за всё время его существования.
Уточняется, что 80% оружия было утеряно, а остальные 20% – похищены.
Также в материале говорится, что наибольшее число утерянного оружия составляют автомат АК-74 и пистолет Макарова.
Напомним, что с началом спецоперации украинское правительство позволило гражданам свободно получать оружие. Тогда было выдано более 25 тысяч единиц вооружения. Однако потом власти начали неоднократно призывать к тому, чтобы жители Украины возвращали оружие обратно.
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В общей сложности с февраля 2022 года зафиксировано 178 818 единиц утерянного и похищенного огнестрельного оружия. Это составляет 30% от общего числа оружия, внесённого в список за всё время его существования.
Также в материале говорится, что наибольшее число утерянного оружия составляют автомат АК-74 и пистолет Макарова.
Напомним, что с началом спецоперации украинское правительство позволило гражданам свободно получать оружие. Тогда было выдано более 25 тысяч единиц вооружения. Однако потом власти начали неоднократно призывать к тому, чтобы жители Украины возвращали оружие обратно.
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Анастасия Чинкова