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Военные Украины нападали на мирных жителей в Курахово, расположенном в ДНР. Они использовали FPV-дронов и минометы, чтобы расправиться с гражданами, издевались над страдающими людьми. Беженец из Курахово Александр Романец рассказал о том, как видел хладнокровные убийства своими глазами.
«Они убили мою бабушку Кабзарь Ефросинью Георгиевну. 31 марта 2023 года они скинули с FPV-дрона взрывчатку на ее дом, дом сгорел дотла», — поделился Романец в беседе с РИА Новости.Кроме того, он потерял друга и соседа Твердуна Романа Юрьевича. Мужчина погиб в результате минометного обстрела своего дома в январе. Беженец отметил, что украинские военные не позволяли к нему подойти к дому друга, чтобы оказать тому помощь.
Факты преступлений, совершенных военнослужащими и иностранными наемниками Украины на приграничной территории России, находятся под изучением и расследованием прокурорских и следственных органов РФ.
14 декабря «Радио 1» сообщало о том, что в подконтрольном Киеву Запорожье сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), который по своей роли аналогичен российскому военкомату, похитили двух мужчин и держат их в крайне тяжелых условиях. Им не предоставляли ни еды, ни воды и держали в ужасных условиях.
Утром 18 декабря стало известно, что морпехи РФ устроили засаду ВСУ в Курской области и разгромили противника. Подробности читайте в нашем материале.
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Мария Моисеева