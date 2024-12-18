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​Выживший из ​Курахово рассказал, как ​ВСУ заживо сожгли его бабушку и убили друга

Беженец из Курахово: ВСУ убили мою семью и друга с помощью дронов и минометов
Фото: iStock/Bilanol

Фото: iStock/Bilanol

Военные Украины нападали на мирных жителей в Курахово, расположенном в ДНР. Они использовали FPV-дронов и минометы, чтобы расправиться с гражданами, издевались над страдающими людьми. Беженец из Курахово Александр Романец рассказал о том, как видел хладнокровные убийства своими глазами.
«Они убили мою бабушку Кабзарь Ефросинью Георгиевну. 31 марта 2023 года они скинули с FPV-дрона взрывчатку на ее дом, дом сгорел дотла», — поделился Романец в беседе с РИА Новости.
Кроме того, он потерял друга и соседа Твердуна Романа Юрьевича. Мужчина погиб в результате минометного обстрела своего дома в январе. Беженец отметил, что украинские военные не позволяли к нему подойти к дому друга, чтобы оказать тому помощь.



Факты преступлений, совершенных военнослужащими и иностранными наемниками Украины на приграничной территории России, находятся под изучением и расследованием прокурорских и следственных органов РФ.

14 декабря «Радио 1» сообщало о том, что в подконтрольном Киеву Запорожье сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), который по своей роли аналогичен российскому военкомату, похитили двух мужчин и держат их в крайне тяжелых условиях. Им не предоставляли ни еды, ни воды и держали в ужасных условиях.

Утром 18 декабря стало известно, что морпехи РФ устроили засаду ВСУ в Курской области и разгромили противника. Подробности читайте в нашем материале.

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#поджог
Житель ДНР рассказал, как укрывал российского штурмовика от ВСУ
Житель Украинска десять дней прятал штурмовика ВС РФ от ВСУ
18 декабря 2024, 06:13

Фото: istockphoto/zim286

Житель освобожденного города Украинск в ДНР, Виктор, на протяжении десяти дней скрывал у себя в квартире российского штурмовика, который впоследствии погиб от снайперской пули.
По словам Виктора в беседе с РИА Новости, ему запомнился случай, когда в Украинск пришли первые российские штурмовики.

«Жили мы здесь, в подвале, в этом доме. Зашли наши российские первые штурмовики... К нам зашел человек с оружием. Мы его, как говорится, приютили», — сказал мужчина.
Уже спустя день пришли ВСУ. Чтобы помочь штурмовику, Виктор спрятал его в квартире, обеспечивая водой и пищей на протяжении десяти дней. Затем войска РФ освободили город.

«Третий батальон зашел сюда. Я их встретил, сказал, что мы прячем военного с той же бригады, только со второго батальона», — рассказал Виктор.
Российские солдаты разместились в соседнем доме, попросили привести штурмовика к ним. Потом, по словам Виктора, у солдат начались «обнимашки» и «целовашки» на радостях от встречи при виде живого бойца. Однако штурмовику было не суждено вернуться домой — когда он пошл в свое старое укрытие за автоматом, его "снял" украинский снайпер. Солдат погиб на месте.

«Жалко… Но несмотря на все, я верю в нашу победу, победа будет за нами», — заявил Виктор.
26 сентября «Радио 1» передавало о том, как российские военные в Донецкой Народной Республике освободили населенный пункт Украинск.

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#солдаты
#днр
#всу
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#сво
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Морпехи РФ устроили засаду ВСУ в Курской области и разгромили противника
18 декабря 2024, 05:31

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские морские пехотинцы устроили засаду на украинские войска в Курской области. Они уничтожили не только пехоту врага, но и канадскую бронемашину Roshel Senator, а также американские HMMWV и Stryker, сообщают в Минобороны России.
Морпехи России разогнали врага и остановили его наступление участке, где велись бои.

«Противник оставил на поле боя раненых и убитых, а также вооружение, боеприпасы и технику, предоставленные странами НАТО. Техника была остановлена с помощью минных заграждений и применения FPV-дронов силами морской пехоты», — передает ТАСС данные Минобороны.
Как добавляют военнослужащие бригады морпехов, противник не ожидал такого мощного сопротивления. После нескольких неудачных атак ВСУ пытались обойти российских бойцов, но попались в засаду. Как только морпехи смогли занять стратегически важные позиции, им стало намного проще контролировать передвижение противника и уничтожать его технику.

В ночь с 17 на 18 декабря «Радио 1» передавало, что армия РФ зачистила «котел» ВСУ на юге Курахово, где ранее были взяты в окружение около 700 украинских бойцов.

17 декабря стало известно, что бойцы ВС РФ освободили Анновку в ДНР.

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#техника
#боеприпасы
#вооружение
#всу
#минобороны
#сво
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Армия РФ сообщила о зачистке «котла» ВСУ ​на юге Курахово
Рогов: ВС РФ полностью зачистила «котел» ВСУ южнее Курахово
18 декабря 2024, 04:31

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В районе южнее Курахово в Донецкой народной республике российские военные завершили операцию по ликвидации подразделения ВСУ, которые попали в окружение сил РФ. Войска успешно зачистили «котел» от украинских боевиков, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Одни сдались в плен, кто-то пытался отстреливаться и сбежать. Те, кто отказался сдаваться, были ликвидированы», — уточнил Рогов РИА Новости.
Ранее Рогов сообщал, что группировка ВСУ в 700 человек окружена армией РФ южнее Курахово. ВС РФ продолжали обхват Курахово с различных сторон, в результате чего он оказался окружен. Большая часть боевых действий переместилась в северо-западный район города.

15 декабря «Радио 1» передавало, что ВСУ признали полную потерю контроля над районом высоток в Курахово. Вскоре после этого глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в своём Телеграм-канале, что российская армия почти полностью освободила территорию огнеупорного комбината в Часовом Яре.

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В Минобороны РФ с прискорбием сообщили о гибели генерал-лейтенанта Кириллова

Захарова высмеяла США за фальшь в заявлении о непричастности к убийству Кириллова
#армия
#днр
#всу
#вс рф
#рогов
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Захарова высмеяла США за фальшь в заявлении о непричастности к убийству Кириллова
Захарова: ​заявления США о непричастности к убийству Кириллова в РФ смехотворны
18 декабря 2024, 04:11

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Заявления американских властей об их предполагаемой непричастности к убийству начальника РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова выглядят нелепо. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала утверждения властей США, напомнив, что те являются создателями киевского режима и главными его спонсорами.
«Смешно слушать, как заявляют о своей псевдонепричастности те, кто создал киевский режим, спонсирует его, дает деньги и бесконтрольно поставляет оружие», — сказала Захарова в беседе с РИА Новости.
Она также указала, что Вашингтон ни разу не осудил теракты, совершенные Киевом. Это является весомым доказательством их связи с недавним убийством Кириллова в Москве.

Ранее сообщалось, что во вторник, 17 декабря, в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов. Взрыв самоката, в который была заложена взрывчатка, был слышен за два километра.

В ночь с 17 на 18 декабря в Минобороны РФ с прискорбием сообщили о гибели генерал-лейтенанта Кириллова, отметив, что при жизни он внес значительный вклад в обеспечение безопасности РФ.

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#сша
#оружие
#мария захарова
#мид рф
#режим
#вс рф
#сво
#украина
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Более половины поляков призвали Киев отказаться от территорий на Украине ради мира
Polskie Radio: 55% поляков выступили за отказ Киева от территорий в ​пользу РФ
18 декабря 2024, 03:14

Фото: iStock/Berezko

Согласно опросу, проведенному Центром исследования общественного мнения (CBOS), 55% польских граждан поддерживают идею завершения конфликта на Украине с потерей Киевом части территорий. Поляки считают это малой ценой за мир.
Подобное мнение стало преобладающим в польском обществе впервые с начала СВО. За последние месяцы число сторонников мирного разрешения конфликта в обмен на отказ от территориальных претензий значительно возросло: с 39% в сентябре до 55% в настоящее время, тогда как в апреле 2022 года оно составляло всего 26%.

Polskie Radio сообщает, что большинство респондентов считает завершение конфликта главным приоритетом для Украины. Сосредотачиваться в первую очередь на удержании потерянных регионов неразумно, учитывая текущее положение Украины.

Еще 10 декабря глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш признал успехи российской спецоперации на Украине, о чем заявил в беседе с журналистами Radio ZET. А 9 декабря сообщили, что в Польше могут отказаться отправлять военных на Украину.

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#мнение
#операции
#мир
#сво
#польша
#украина
#опрос
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В Минобороны РФ с прискорбием сообщили о гибели генерал-лейтенанта Кириллова
МО: генерал-лейтенант Кириллов внес значительный вклад в обеспечение безопасности РФ
18 декабря 2024, 01:47

Игорь Кириллов (Фото: Минобороны РФ)

В Министерстве обороны России сообщили о трагической гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. В газете «Красная звезда» опубликовали в его честь некролог. Отметили, что Кириллов отличался волевым характером, решительностью и целеустремленностью.
«Игорь Анатольевич был известен не только как выдающийся военачальник, но и как учёный и рационализатор. (...) Благодаря его усилиям многие аспекты военного дела были усовершенствованы, что сделало его имя синонимом прогресса и новаторства в области обороны», — говорится в некрологе.
Вклад Кириллова в обеспечение безопасности страны, а также в развитие и повышение боеготовности войск был значительным.

«Светлая память о талантливом военачальнике, верном сыне и патриоте России генерал-лейтенанте Игоре Анатольевиче Кириллове навсегда сохранится в наших сердцах», — заключает публикация в «Красной звезде».
О гибели Кириллова вместе с помощником сообщили рано утром во вторник, 17 декабря. В своих докладах офицер приводил доказательства того, что боевики ВСУ пользуются химоружием в зоне спецоперации.

Под ночь 17 декабря сообщалось новое объявление СБУ. Украинские спецслужбы заявили, что убитый взрывом в Москве генерал Кириллов рассматривался ими как «законная цель».

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#смерть
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SHOT: в небе над Воронежской областью раздались взрывы, сбито несколько БПЛА
18 декабря 2024, 00:19

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В небе над Воронежской областью местные жители стали свидетелями череды взрывов. Они прозвучали около шести раз. Предварительно, в то же время зафиксировали уничтожение нескольких БПЛА ВСУ.
При этом, по словам очевидцев, на земле пожары и разрушения от атаки беспилотников отсутствуют.

На видеозаписи Telegram-канала SHOT запечатлен момент устранения одного из вражеских дронов.



Ранее подполье сообщило о ликвидации операторов БПЛА ВСУ в Запорожской области.

Днем 17 декабря «Радио 1» передавало, что бойцы «Севера» сорвали попытку ВСУ заминировать дорогу в Харьковской области.

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#взрыв
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В Черкассах прогремели взрывы
17 декабря 2024, 23:48

Фото: iStock/dzika_mrowka

В центральной части Украины, в Черкассах, произошли взрывы. В связи с инцидентом в Черкасской области была объявлена воздушная тревога, сообщило украинское издание «Общественное».
Уведомления об угрозе с воздуха также действуют в таких областях, как Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Харьковская.

Подробности о происшествии пока не уточняются.

Ранее стало известно о новом координаторе военной помощи Запада Киеву вместо США. При этом передавали, что инициативы новоизбранного американского президента Дональда Трампа по украинскому конфликту будут серьезным ударом для киевского режима.

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На Западе сообщили, что СБУ взяла на себя ответственность за убийство Кириллова
#взрывы
#тревога
#воздушная тревога
#сво
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На Западе сообщили, что СБУ взяла на себя ответственность за убийство Кириллова
NYT: СБУ объявила, что убитый взрывом в Москве генерал Кириллов был законной целью
17 декабря 2024, 23:20

Фото: iStock/Silent_GOS

В результате теракта в Москве, который произошел 17 декабря, погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, возглавлявший войска РХБЗ ВС РФ. Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за это преступление, сообщает газета New York Times.
Неизвестный чиновник из СБУ сообщил изданию, что Кириллов считался «законной целью». Кроме того, New York Times опубликовала видеозапись, на которой видно, как двое людей покидают здание за мгновение до взрыва. Место и время записи совпадают с моментом теракта, и на кадрах также присутствует самокат.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство, замаскированное в самокате, было активировано на Рязанском проспекте рядом с подъездом жилого дома. В результате погиб Кириллов, а также его помощник.

До этого «Радио 1» подробно писало обо всем, что известно о взрыве в Москве, в котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

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