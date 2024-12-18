Морпехи РФ устроили засаду ВСУ в Курской области и разгромили противника

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Российские морские пехотинцы устроили засаду на украинские войска в Курской области. Они уничтожили не только пехоту врага, но и канадскую бронемашину Roshel Senator, а также американские HMMWV и Stryker, сообщают в Минобороны России.
Морпехи России разогнали врага и остановили его наступление участке, где велись бои.
Как добавляют военнослужащие бригады морпехов, противник не ожидал такого мощного сопротивления. После нескольких неудачных атак ВСУ пытались обойти российских бойцов, но попались в засаду. Как только морпехи смогли занять стратегически важные позиции, им стало намного проще контролировать передвижение противника и уничтожать его технику.
В ночь с 17 на 18 декабря «Радио 1» передавало, что армия РФ зачистила «котел» ВСУ на юге Курахово, где ранее были взяты в окружение около 700 украинских бойцов.
17 декабря стало известно, что бойцы ВС РФ освободили Анновку в ДНР.
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«Противник оставил на поле боя раненых и убитых, а также вооружение, боеприпасы и технику, предоставленные странами НАТО. Техника была остановлена с помощью минных заграждений и применения FPV-дронов силами морской пехоты», — передает ТАСС данные Минобороны.
Как добавляют военнослужащие бригады морпехов, противник не ожидал такого мощного сопротивления. После нескольких неудачных атак ВСУ пытались обойти российских бойцов, но попались в засаду. Как только морпехи смогли занять стратегически важные позиции, им стало намного проще контролировать передвижение противника и уничтожать его технику.
В ночь с 17 на 18 декабря «Радио 1» передавало, что армия РФ зачистила «котел» ВСУ на юге Курахово, где ранее были взяты в окружение около 700 украинских бойцов.
17 декабря стало известно, что бойцы ВС РФ освободили Анновку в ДНР.
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Мария Моисеева