США поразила бескомпромиссность Лаврова во время встречи с Рубио

31 октября 2025, 12:16

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров продемонстрировал «непримиримость» в переговорах с американской стороной во время краткой встречи с госсекретарем США Марко Рубио на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Об этом сообщает Financial Times.