США поразила бескомпромиссность Лаврова во время встречи с Рубио
Глава МИД России Сергей Лавров продемонстрировал «непримиримость» в переговорах с американской стороной во время краткой встречи с госсекретарем США Марко Рубио на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Об этом сообщает Financial Times.
Собеседники издания отметили, что бескомпромиссные заявления Лаврова по поводу конфликта на Украине вызвали у Вашингтона сомнения в продуктивности дальнейших переговоров с Москвой по урегулированию ситуации.
Источники FT также сообщили, что телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств в середине октября прошёл в напряжённой атмосфере, после чего США приняли решение отложить саммит президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.
По данным газеты, после встречи Рубио доложил главе Белого дома, что Россия якобы не проявляет готовности к диалогу, а Трамп отметил, что «не был впечатлён их (России – прим. ред.) позицией».
