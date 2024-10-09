Украина может отменить запрет на экспорт оружия

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Власти Украины рассматривают возможность отмены запрета на экспорт военной продукции на фоне дефицита средств на производство вооружения. Об этом сообщает газета Financial Times.
Напомним, что данный запрет действует с 2022 года.
В частности, может быть снят запрет на экспорт дронов. Такое решение киевские власти могут принять из-за ограниченных государственных ресурсов, которые доступны для оплаты военных поставок. Украинские компании, производящие боевых беспилотники намерены продавать произведённую сверх нормы продукцию в другие страны, чтобы получать доходы, необходимые для производства.
В настоящее время Украина не располагает средствами на приобретение дронов и инвестиции в производящие их компании.
В беседе с изданием депутат Верховной рады Александр Мариковский сообщил, что Украина может получить около 20 миллиардов долларов, экспортируя дроны. При этом, если не снять запрет, цена производимых на Украине беспилотников, вероятнее всего, значительно возрастёт.
При этом не до конца понятно, будет ли распространяться снятие запрета на другие виды оружия. Материал издания посвящён БПЛА, однако в заголовке сказано о запрете на экспорт вооружения.
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В частности, может быть снят запрет на экспорт дронов. Такое решение киевские власти могут принять из-за ограниченных государственных ресурсов, которые доступны для оплаты военных поставок. Украинские компании, производящие боевых беспилотники намерены продавать произведённую сверх нормы продукцию в другие страны, чтобы получать доходы, необходимые для производства.
В настоящее время Украина не располагает средствами на приобретение дронов и инвестиции в производящие их компании.
В беседе с изданием депутат Верховной рады Александр Мариковский сообщил, что Украина может получить около 20 миллиардов долларов, экспортируя дроны. При этом, если не снять запрет, цена производимых на Украине беспилотников, вероятнее всего, значительно возрастёт.
При этом не до конца понятно, будет ли распространяться снятие запрета на другие виды оружия. Материал издания посвящён БПЛА, однако в заголовке сказано о запрете на экспорт вооружения.
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Анастасия Чинкова