На Украине раскрыли истинную цель ВС РФ по Харькову

Фото: iStock/3sbworld
У России нет цели захватить Харьков, однако она хочет разрушить город и посеять панику. Так считает советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Об этом он рассказал в интервью Bild.
«Их цель — подойти ближе к Харькову. Но не захватывать его, а обстреливать управляемыми авиабомбами, баллистическими ракетами и артиллерией. Для этого нужно подойти на 20-30 км к Харькову. Они хотят разрушить город и посеять панику», — заявил Подоляк.
Однако, стоит отметить, что для нанесения авиационных и ракетных ударов армии России не нужно проводить наземную операцию, так как данные вооружения и так долетают до города.
Ранее издание The Economist писало, что украинские военные, находящиеся в Харькове, волнуются, что политики в Киеве или Вашингтоне могут сдать город Москве ради заключения мира с Россией.
Читайте также:
«Донбасс важнее, чем Харьков»: Украина рискует потерять ключевой город
«В ближайшие месяцы»: Киевские власти готовят народ к территориальным потерям
Тяжёлые штурмовые бои в Волчанске, продвижение в Клещеевке: последние новости СВО
Элина Позднякова