«В ближайшие месяцы»: Киевские власти готовят народ к территориальным потерям

Пранкеры Вован и Лексус от лица экс-президента Украины Петра Порошенко позвонили бывшему губернатору штата Канзас, сенатору Сэму Браунбеку, который был одним из «создателей» церковного раскола на Украине. Об этом они написали в своём Telegram-канале.