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Киевские власти готовят граждан Украины к территориальным потерям, об этом сообщает Foreign Affairs.
«Высокопоставленные военные чиновники и сотрудники разведки в Киеве советуют украинцам приготовиться к территориальным потерям в ближайшие месяцы», — прокомментировал ситуацию автор статьи.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины рискуют оказаться в самом большом «котле» с начала спецоперации. Так Telegram-канал «Легитимный» описывает ситуацию, в которой российской армии удастся прорвать оборону в Волчанске. Отмечается, что ВСУ не удастся удержать этот населённый пункт.
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