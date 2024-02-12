На Украине раскрыли, как ВСУ отнеслись к увольнению Залужного

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ВСУ возмущены решением президента Украины Владимира Зеленского об отставке главкома Валерия Залужного. Такое заявление сделал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».
«Что касается нашей оборонной способности, то она не изменилась, способность армии воевать — это задача государства, а не военных», — заключил Кривонос.
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Элина Позднякова