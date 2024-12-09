На Украине раскрыли, какие города скоро потеряют ВСУ

Командир взвода БПЛА группировки войск «‎Запад» и один из самых успешных операторов БПЛА лейтенант Максим Поташев рассказал, что на церемонии вручения «Золотой Звезды» Героя Российской Федерации, которую военный получил из рук президента РФ Владимира Путина, он испытывал гораздо больше страха, чем на передовой. Об этом информирует РИА Новости.