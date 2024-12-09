На Украине раскрыли, какие города скоро потеряют ВСУ

Фото: iStock/Silent_GOS
ВСУ уже в ближайшее время могут потерять контроль в пяти городах Донецкой области. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады и военнослужащий Егор Фирсов, его слова приводит украинское издание «Страна».
«На кону у нас пять городов и возможность утраты пяти городов», — рассказал Фирсов.
Так, он раскрыл, что ВСУ могут потерять Часов Яр, Курахово, Красноармейск (Покровск), Мирноград и Великую Новоселку.
Он отметил, что на защиту этих городов потрачено много украинских дронов, сил, денег, крови и пота.
Фирсов также отметил, что российские военные больше не растягивают силы по всей линии боевого столкновения, а концентрируются только на основных участках.
Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские штурмовики выбили боевиков ВСУ с занимаемых позиций в Часов Яре и заняли более выгодные рубежи в восточной части города.
Читайте также:
Боевики ВСУ стараются сдаваться в плен ВС РФ в Великой Новоселке
На Украине предупредили о критическом ударе по экономике в случае потери одного города
ВС РФ взяли в плен семерых солдат президентской бригады ВСУ в Великой Новоселке
Элина Позднякова