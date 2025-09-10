На Украине раскрыли, о чем следует подумать Зеленскому при публикации компромата на него

10 сентября 2025, 19:25

СМИ: Зеленскому надо подумать о безопасности при публикации компромата на него

Владимир Зеленский

Если обнародуют записи прослушки из квартиры совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, Владимиру Зеленскому придётся заботиться о безопасности, а не о переизбрании. Про это утверждают украинские СМИ со ссылкой на источники.





Отмечается, что в квартире Миндича регулярно бывал глава киевского режима, и на записях могли оказаться фрагменты с его участием. Предполагается, что прослушка велась Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). 9 сентября депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что Миндич вернулся на Украину после длительного отсутствия, приведя это как пример позитивной тенденции.





«Если пленки — правда, то нужно думать не о переизбрании Зеленского, а о гарантиях безопасности», — сказано в материале.