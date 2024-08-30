Глава киевского режима Владимир Зеленский по факту сдает весь Донбасс из-за собственной некомпетентности, высказал свое мнение на YouTube аналитик Олег Соскин.
«Видимо, было принято решение сдать Красноармейск (украинское название — Покровск), сдать Торецк, вот этот Мирноград и, наверное, отдать и Славянск, и Краматорск <…>. Донбасс отдать, и мы видим полную несостоятельность, некомпетентность Зеленского», — прокомментировал экс-советник Леонида Кучмы.
Он добавил, что региональный фронт ВСУ почти целиком разрушен, а новыми подразделениями для поддержки украинские неонацисты не располагают.
«Это не депрессия, это даже не коллапс, это катастрофа», — заключил эксперт.
Ранее в Минобороны РФ докладывали, что российские военные освободили от ВСУ Константиновку в ДНР.
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