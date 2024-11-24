На Украине боевикам ВСУ предрекли скорое отступление в зоне СВО

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Украинским боевикам необходимо отступать со своих позиций на покровском (красноармейском) и южнодонецком направлениях, уверен отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков. Свое мнение он изложил в YouTube-блоге.
«Есть большая вероятность, что в ближайшее время <…> нам будет необходимо отходить. Потому что или попадать в котлы или отходить. Почему это происходит? Противник перехватил стратегическую инициативу»,— прокомментировал аналитик.Стариков подчеркнул, что ситуация для украинских войск постоянно ухудшается. Накануне эксперт предрекал отступление ВСУ на кураховском направлении. Офицер отмечал, что в противном случае боевиков окружат.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.
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