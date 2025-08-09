На Украине раскрыли последствия отказа Зеленского Трампу
Утреннее заявление Владимира Зеленского, в котором он отверг идею территориальных уступок, поставило его, по мнению украинских СМИ, в крайне затруднительное положение.
Журналисты считают, что этот публичный отказ был ответом на якобы уже подготовленный, хоть и неофициальный, план Дональда Трампа, предусматривающий передачу контроля над Донбассом России в обмен на мир — и теперь Киеву предстоят тяжёлые последствия.
Украинские издания сводят выбор Зеленского к двум очень неприятным вариантам. Первый — упорствовать и не уступать. Это грозит полным прекращением американской военной и разведывательной помощи, что значительно ослабит позиции Украины на поле боя и будет выгодно Кремлю. Второй — резко сменить курс и согласиться на вывод войск из Донбасса. Это стало бы тяжелейшим политическим ударом для украинской власти, но, как отмечают обозреватели, для такого шага не понадобится референдум — достаточно приказа командования; в обмен можно попытаться выторговать у США и Европы гарантий безопасности, новые поставки оружия или ускорение интеграции с ЕС.
Украинские СМИ подчёркивают, что сейчас главная задача Зеленского — попытаться переубедить Трампа и изменить условия предполагаемой сделки. Аналитики скептичны и предупреждают: если это не удастся, перед Киевом встанет выбор между двумя описанными крайне неприятными вариантами — фактическим цугцвангом.
