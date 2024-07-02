На Украине раскрыли секретный план по мобилизации

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Ряды украинских военных могут пополниться, примерно, на 200 тысяч человек до конца текущего года, если сегодняшняя мобилизация будет проходить в таком же темпе. Об этом сообщил телеканалу «Киев24» нардеп Верховной рады Роман Костенко. Он отметил, что планы по мобилизации секретны.
«Уверен, если мобилизация будет происходить так, как она идет, то до конца года мы укомплектуем все наши подразделения», — сказал парламентарий.
Костенко не уточнил информацию в процентном соотношении, однако охарактеризовал его высоким, дополнив, что такого раньше, как он считает, не было.
Мобилизация на Украине постоянно ужесточается. Представители дипмиссии в Киеве не рекомендуют лицам, имеющим украинское гражданство, приезжать в республику, поскольку потом они могут не выехать назад.
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Никита Кротов