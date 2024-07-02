Подполье: в Харькове зафиксировали удары по заводу беспилотников и складу ВСУ

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Удары по складу с боекомплектами, где ремонтировалась техника боевиков ВСУ, а также по производству беспилотников зафиксировали в Харькове. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
Собеседник добавил, что вечером, 2 июля, были прилеты в Индустриальный и Немышлянский районы, где находятся промышленные предприятия. В зданиях размещались оборудованные под запуск беспилотников пикапы. К месту, где произошел взрыв, направлялись, примерно, десять машин скорой помощи.
Ранее сообщалось о воздушной тревоге в ряде областей Украины и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
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Никита Кротов