Один дымовой снаряд с российского дрона обезвредил 200-метровое минное поле ВСУ

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Российский дрон при помощи одного дымового снаряда обезвредил целое минное поле ВСУ. Об уничтожении порядка 120-140 взрывных устройств на участке в 200 метров сообщил телеграм-канал бойца 40 бригады морской пехоты с позывным Farm.
По словам бойца, украинцы минировали поле длиной в 200 метров целую ночь, после чего утром минометный расчет ВС РФ получил точные координаты и поджег противотанковые мины одним лишь дымовым снарядом.
Ранее сообщалось, что российские танкисты прямым ударом уничтожили опорник ВСУ. Видео с работой танка Т-72БЗМ показали в Минобороны. Такой точный удар экипажа обеспечил наступление штурмовых отрядов на Авдеевском направлении. В итоге удалось уничтожить укрепления и пулеметные расчета противника.
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