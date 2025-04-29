На Украине раскрыли судьбу военкомов без боевого опыта

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Украинских военкомов без боевого опыта отправят на фронт, заявили в Генштабе ВСУ. Уточняется, что мера необходима для пополнения рядов работников военкоматов военными с боевым опытом и улучшения качества работы территориальных центров комплектования.
«Военнослужащие (военкоматов — прим. ред.) без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения воинской службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий», — сказано в заявлении.В Генштабе добавили, что на место убывших назначат тех, кто был ранен или контужен в зоне боевых действий.
Мобилизация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В СМИ была информация, что на фронт призывают всех, включая беременных женщин и женщин-заключенных.
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