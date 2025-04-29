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На Украине раскрыли судьбу военкомов без боевого опыта

Генштаб ВСУ: военкомов без боевого опыта отправят на фронт
Фото: istockphoto/Michele Ursi

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украинских военкомов без боевого опыта отправят на фронт, заявили в Генштабе ВСУ. Уточняется, что мера необходима для пополнения рядов работников военкоматов военными с боевым опытом и улучшения качества работы территориальных центров комплектования.
«Военнослужащие (военкоматов — прим. ред.) без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения воинской службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий», — сказано в заявлении.
В Генштабе добавили, что на место убывших назначат тех, кто был ранен или контужен в зоне боевых действий.

Мобилизация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В СМИ была информация, что на фронт призывают всех, включая беременных женщин и женщин-заключенных.

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Politico: Туск, Макрон, Стармер и Мерц отказались ехать в Киев на День Победы
29 апреля 2025, 18:17

Владимир Зеленский

Политики Франции, Великобритании, Польши и Германии отказались посетить Украину в День Победы. Как пишет Politico, речь идет об Эммануэле Макроне, Кире Стармере, Дональде Туске и Фридрихе Мерце. Уточняется, что у каждого из них свои планы.
«Украина пригласила европейских лидеров 9 мая на саммит, чтобы противостоять картине парада Победы в Москве. Но польский премьер-министр Дональд Туск вместо этого поедет в Нанси, чтобы подписать договор в области безопасности с президентом Эммануэлем Макроном, а британский премьер-министр Кир Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло. А будущий канцлер Германии Фридрих Мерц не хочет ехать без полной компании», — сказано в материале.

Киевский режим хотел показать «противовес России» и отвлечь внимание от парада Победы в Москве, который состоится 9 мая. Владимир Зеленский в 2023 году перенес празднование на 8 мая и назвал его Днем памяти и победы над нацистами. Затем День Победы стал на Украине Днем Европы.

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Политолог раскрыл, чего добивается Макрон своими заявлениями о давлении на РФ
Политолог Мезюхо: Макрон хочет возглавить антироссийское движение в ЕС
29 апреля 2025, 18:08

Фото: iStock/andriano_cz

Французский лидер Эммануэль Макрон хочет возглавить антироссийское движение в Евросоюзе. Так считает политолог Иван Мезюхо.
«Макрон пытается возглавить антироссийское движение Европы. Но в этом смысле у него есть конкуренты. Например, премьер-министр Великобритании Кир Стармер или немецкий политик Фридрих Мерц. Я думаю, на самом деле Макрон в большей степени выдает желаемое за действительное», — отметил Мезюхо в разговоре с «Известиями».

Он выразил сомнение, что президент США Дональд Трамп будет в своей работе ориентироваться на слова Макрона.

Напомним, накануне Макрон заявлял, что смог убедить Вашингтон и Лондон усилить давление на РФ.

В свою очередь политолог Юрий Светов в беседе с RT отметил, что на Макрона обрушились насмешки за то, что Трамп прогнал его при разговоре с Владимиром Зеленским, поэтому французский лидер решил снова показать себя влиятельным человеком.

«Для Европы и для Макрона самый больной вопрос в том, что они очень рассчитывали показать своё участие в переговорном процессе, а из этого ничего не вышло», — рассказал Светов.

США отказались от поездки в Лондон, в Ватикане разговора также не произошло, но как только Трамп заявил о недовольстве Россией, Макрон тут же «пристроился» к данной риторике, пояснил эксперт.

Тем не менее Светов подчеркнул, что Франция не обладает рычагами давления на Россию.

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Трамп заявил, что Украина очень скоро будет сокрушена, а он пытается ее спасти
29 апреля 2025, 17:34

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина очень скоро будет сокрушена. Об этом он сообщил в интервью журналу The Atlantic.
Американский лидер отметил, что он пытается спасти эту страну. Трамп напомнил, что именно он во время первого президентского срока предоставил Украине переносные ракетные комплексы Javelin, без которых, по его мнению, ВС РФ взяли бы Киев.

Глава США добавил, что конец Украины очень близок.

«Давайте посмотрим правде в глаза», — заключил Трамп.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#украина
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В Днепропетровской области эвакуируют семьи с детьми
В четырех селах Днепропетровской области эвакуируют семьи с детьми
29 апреля 2025, 17:12

Фото: istockphoto/reflection_art

Обязательную эвакуацию объявили в четырех селах Днепропетровской области Украины. Об этом сообщила Межевская территориальная община в соцсетях.
«С 25 апреля 2025 года в отдельных населенных пунктах Райпольского старостинского округа Межевской поселковой территориальной общины объявлена обязательная эвакуация принудительным способом семей с детьми или их законными представителями», — сказано в публикации.

По данным местных властей, имеются в виду населенные пункты Сухарева Балка, Райполе, Новоподгородное и Колона-Межевая. Причины эвакуации неизвестны.

Днепропетровская область граничит с подконтрольными киевскому режиму районами Донбасса.

Российская спецоперация по защите Донбасса от неонацистов ВСУ продолжается с конца февраля 2022 года. Тогда боевики усилили обстрелы Донецкой народной республики.

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#россия
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#новости
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В Смоленской области обезвредили БПЛА ВСУ в лесу у деревни
В Смоленской области обезвредили украинский дрон у деревни Пискарево
29 апреля 2025, 16:47

Фото: istockphoto/shcherbak volodymyr

Украинский дрон обезвредили в лесу у деревни Пискарево в Смоленской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Василий Анохин.
«Сегодня в лесном массиве в районе деревни Пискарево Дорогобужского района был обнаружен БПЛА. На место были направлены оперативные службы, которые обезвредили беспилотник», — сказано в публикации.
Анохин призвал жителей не приближаться к обломкам дронов для безопасности.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Боевики ВСУ периодически устраивают атаки дронами. Неонацисты бьют по объектам гражданской инфраструктуры, волонтерам, журналистам и мирным жителям.

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