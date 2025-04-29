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Обязательную эвакуацию объявили в четырех селах Днепропетровской области Украины. Об этом сообщила Межевская территориальная община в соцсетях.
«С 25 апреля 2025 года в отдельных населенных пунктах Райпольского старостинского округа Межевской поселковой территориальной общины объявлена обязательная эвакуация принудительным способом семей с детьми или их законными представителями», — сказано в публикации.
По данным местных властей, имеются в виду населенные пункты Сухарева Балка, Райполе, Новоподгородное и Колона-Межевая. Причины эвакуации неизвестны.
Днепропетровская область граничит с подконтрольными киевскому режиму районами Донбасса.
Российская спецоперация по защите Донбасса от неонацистов ВСУ продолжается с конца февраля 2022 года. Тогда боевики усилили обстрелы Донецкой народной республики.
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