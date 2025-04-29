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Американские боеприпасы в ВСУ закончатся в ближайшее время. Об этом информирует The Wall Street Journal.
Согласно информации издания, Европа не может обеспечить украинскую армию снарядами в полном объеме, что ставит под угрозу способность Киева держать линию фронта. По этой причине боевикам ВСУ придется «снизить темп стрельбы».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова