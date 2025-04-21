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На Украине раскрыли тайну летавшего на западе страны НЛО

Над Львовом провели тестовый полет шведского самолета-разведчика ACS-890
Фото: iStock/bbevren

Фото: iStock/bbevren

Украине передали первый из двух запланированных шведских самолетов-разведчиков ACS-890 с системой радиолокации, тестовый полет провели над Львовом. Тайну летавшего на западе страны НЛО раскрыли украинские СМИ.
Отмечается, что шведское Минобороны заявляет о новых возможностях для киевского режима в сфере воздушной радиолокационной разведки, так как самолет может определять цели на расстоянии до 400 километров.

В материале говорится, что ACS-890 может работать в связке с американскими истребителями F-16.

Ранее сообщалось, что первый опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100, созданный в рамках программы импортозамещения, достиг максимальной высоты в 12 километров — практическего потолка для данного типа воздушных судов. Как отмечала входящая в «Ростех» корпорация ОАК, борт оснащен российскими системами, но оборудован российско-французскими двигателями.

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#ростех
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#минобороны
Раскрыто заманчивое предложение США для РФ за сотрудничество по Украине
RS: США могут дать РФ снятие санкций и инвестиции за сотрудничество по Украине
21 апреля 2025, 20:40

Фото: iStock/vchal

США могут предложить России снятие санкций и инвестиции за сотрудничество в сфере урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft.
Отмечается, что в вопросе отмены ограничений и вложений речь идет об арктическом регионе, так как Вашингтону важна совместная работа с Москвой в Арктике, так как только у РФ есть самый крупный ледокольный флот. В то же время у западных стран нет ни одного атомного ледокола.

Ранее сообщалось, что Великобритания может получить рекомендации о расширении своего военного присутствия в Арктике. Эксперты готовят большой обзор в области безопасности, обороны и внешней политики королевства. ​Основными акцентами документа станут инвестиции ​в беспилотные системы, передовые военные разработки и ​изменение структуры ​потенциала страны в сфере кибернетики.

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#рф
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Обвиняемую в фейках о ВС РФ журналистку Барабаш* объявили в розыск
21 апреля 2025, 20:19

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Пушкинский городской суд Московской области объявил в розыск журналистку Екатерину Барабаш*, которая обвиняется в распространении фейков о ВС РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Соответствующее решение было принято после того, как она не явилась в суд.
«Барабаш* объявлена в розыск в связи с неявкой на заседания суда по ее уголовному делу», — приводят в агентстве слова собеседника.
От других комментариев источник в силовых структурах отказался.

По информации обвинения, Барабаш* с 16 марта 2022 года по 5 августа 2023 года выложила в своих соцсетях три общедоступных публикации с ложной информацией о действиях российской армии в ходе СВО. Во время следствия обвиняемая пребывала под домашним арестом.

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В ГД оценили новости о возможном признании США Крыма частью РФ
Депутат Белик: США в ситуации с Крымом делают пробные шаги
21 апреля 2025, 19:09

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Возможное признание Крыма российским для США является пробным вариантом для будущих шагов. Так считает депутат Госумы Дмитрий Белик.
«Официальное признание Штатами Крыма российским будет означать здравый и объективный взгляд на сложившиеся реалии. Что же касается признания новых регионов, то пока об этом говорить преждевременно», — отметил Белик в беседе с «Газетой.Ru».

Он отметил, что сейчас в ситуации с Крымом США делают пробные шаги, чтобы в том числе посмотреть, как на это отреагируют в ЕС.
Тем не менее Белик подчеркнул, что Крым и новые регионы являются частью РФ, что закреплено в российской конституции. Эти вопросы обсуждению не подлежат.

В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько в разговоре с Общественной Службой Новостей отметил, что Россия стремится к миру, однако взамен Москве пока предлагают только обещания: официально признать Крым российским, задокументировать отказ Украины от вступления в НАТО идругое.

«Крым входит в состав РФ уже больше 10 лет, и обещать признать его поздновато, а Киев, прописав внеблоковый статус, с приходом новой власти в будущем сможет в очередной раз изменить курс», — добавил Безпалько.

Он считает, что Москве нужны реальные условия. Отличной гарантией стало бы размещение российских баз в Одессе и Николаеве.

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«Получили по соплям»: ВСУ не стали соблюдать пасхальное перемирие, предложенное РФ
Военэксперт Тимошенко: Зеленский во время перемирия сделал всё, что не нужно
21 апреля 2025, 17:42

Фото: iStock/Alex Kochev

Украинская сторона продолжала обстрелы российских территорий во время объявленного Россией пасхального перемирия, кроме того, ВСУ пытались вторгнуться в Белгородскую область. Об этом заявил полковник, военный эксперт Михаил Тимошенко.
«Зеленский получил сутки с лишним на ротацию войск, подвоз боеприпасов и вооружения. Явно ему не куличи подвезли. Также противник попытался влезть в Белгородскую область, и они получили по соплям. В общем, всё, что делать не нужно было, если он хочет мира, он сделал», — заявил Тимошенко в беседе с Life.ru.

По его словам, ни Зеленский, ни руководства стран Запада не хотят мира. Тимошенко также отметил, что пасхальное перемирие, предложенное Россией, было проигнорировано.

Напомним, 19 апреля президент России Владимир Путин в ходе общения с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил о пасхальном перемирии. При этом глава государства призвал российские войска быть готовыми к возможному отражению атак со стороны ВСУ, но самим полностью остановить удары.

Перемирие вступило в силу в 18:00 19 апреля.

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Путин: Россия рассмотрит предложение о моратории на удары по гражданским объектам
21 апреля 2025, 17:11

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости проанализировать предложение не наносить удары по гражданским объектам.
«Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться», — цитирует слова главы государства ТАСС.
Напомним, что 18 апреля истёк 30-дневный мораторий на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, новых указаний от верховного главнокомандующего Путина не было.

Восемнадцатого марта президент США Дональд Трамп предложил Украине и России отказаться на 30 дней от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно отреагировал на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение остановить атаки на энергообъекты. Однако, по информации Минобороны, Киев неоднократно нарушал мораторий.

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