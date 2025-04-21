На Украине раскрыли тайну летавшего на западе страны НЛО

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Украине передали первый из двух запланированных шведских самолетов-разведчиков ACS-890 с системой радиолокации, тестовый полет провели над Львовом. Тайну летавшего на западе страны НЛО раскрыли украинские СМИ.
Отмечается, что шведское Минобороны заявляет о новых возможностях для киевского режима в сфере воздушной радиолокационной разведки, так как самолет может определять цели на расстоянии до 400 километров.
В материале говорится, что ACS-890 может работать в связке с американскими истребителями F-16.
Ранее сообщалось, что первый опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100, созданный в рамках программы импортозамещения, достиг максимальной высоты в 12 километров — практическего потолка для данного типа воздушных судов. Как отмечала входящая в «Ростех» корпорация ОАК, борт оснащен российскими системами, но оборудован российско-французскими двигателями.
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В материале говорится, что ACS-890 может работать в связке с американскими истребителями F-16.
Ранее сообщалось, что первый опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100, созданный в рамках программы импортозамещения, достиг максимальной высоты в 12 километров — практическего потолка для данного типа воздушных судов. Как отмечала входящая в «Ростех» корпорация ОАК, борт оснащен российскими системами, но оборудован российско-французскими двигателями.
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Данил Пономарев