На Украине рассекретили подробности неудачи плана ВСУ в Авдеевке

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали срочно покидать свои позиции в Авдеевке после того, как российская армия всего за несколько часов осложнила ситуацию для украинских войск. Об этом рассказал аналитик Defence Express Иван Киричевский в эфире YouTube-канала Ukrlife.
Киричевский пояснил, что «3-я штурмовая бригада ВСУ должна была стабилизировать» линию обороны для последующего отвода на запасные позиции.
Киричевский добавил, что командный пункт в Киеве до сих пор не знает точной суммы ущерба от бегства ВСУ из города.
Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. В ночь на субботу главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал официальный приказ об отходе украинских войск из города, однако, по заявлению Минобороны РФ, ВСУ начали бежать из Авдеевки ещё за сутки до приказа Сырского.
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«А вышло немного наоборот, что это [ненадежный] заслон», – сетует эксперт.
Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. В ночь на субботу главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал официальный приказ об отходе украинских войск из города, однако, по заявлению Минобороны РФ, ВСУ начали бежать из Авдеевки ещё за сутки до приказа Сырского.
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Александр Климов