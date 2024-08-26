На Украине расширили принудительную эвакуацию в подконтрольной ВСУ части ДНР

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На Украине расширили зону принудительной эвакуации в подконтрольной ВСУ части ДНР. Об этом сообщил назначенный киевским режимом глава областной военной администрации Вадим Филашкин в своем телеграм-канале. По его словам, решение приняли из-за угрозы безопасности населению.
«Расширяем зону принудительной эвакуации семей с детьми в Донецкой области», — написал Филашкин.Соответствующие мероприятия объявили почти в 30 селах и городах. Под эвакуацию попадают дети с родителями и их опекунами.
Ранее сообщалось, что под эвакуацию попали города Красноармейск и Родинское, а также населенные пункты Пушкино, Даченское, Игнатовка, Лысовка, Желтое, Зеленое, Новопавловка, Сухой Яр, Роза, Рог, Чунишино и Новоукраинка.
«Из отдельных районов Донбасса будут эвакуироваться принудительным образом дети с родителями или другими законными представителями», — говорилось в сообщении министерства реинтеграции страны.Читайте также:
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