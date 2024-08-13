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Украина объявила в Херсоне принудительную эвакуацию

Кастюкевич: в ряде районов Херсона объявлена обязательная эвакуация
13 августа 2024, 05:55
Фото: istock/Aleksandr Mokshyn

Фото: istock/Aleksandr Mokshyn

Обязательная эвакуация населения была объявлена в нескольких районах временно оккупированного украинскими войсками города Херсон, сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
«В Херсоне оккупационные власти объявили обязательную эвакуацию. Сообщения о данном событии уже несколько дней транслируются по радио», – сообщил Кастюкевич, передает РИА Новости.

По его данным, под обязательную эвакуацию попали Днепровский, Шуменский районы и Гидропарк. Сенатор отметил, что несмотря на указания властей, многие жители не хотят покидать свои дома, утверждая, что условия с момента прибытия украинских войск в город уже не могут стать хуже.



Херсонская область, расположенная в нижнем течении Днепра и омываемая Азовским и Черным морями, была аннексирована Россией в сентябре 2022 года по итогам референдума, который украинская сторона не признает. В настоящее время под контролем России находится 75% области, в то время как часть на правом берегу Днепра, включая город Херсон, удерживается украинскими войсками.

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#город
#жители
#херсонская область
#эвакуация
Российские бойцы захватили станцию Starlink во время штурма позиций ВСУ под Курском
МО: бойцы «Севера» захватили станцию Starlink при штурме позиции ВСУ
13 августа 2024, 06:20

Фото: istock/Anna_Anikina

Российские бойцы из группировки «Север» захватили станцию Starlink во время штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно заявлению военного ведомства, штурмовая группа мотострелков обнаружила боевиков ВСУ, засевших в лесополосе, благодаря разведке с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). После получения информации командование приняло решение о проведении штурма. В результате операции были уничтожены четверо украинских военнослужащих.

«Благодаря разведке с помощью БПЛА штурмовая группа мотострелкового подразделения группировки войск «Север» обнаружила боевиков ВСУ, расположившихся в лесополосе. После доклада командованием было принято решение провести штурм "позиции", в результате которого было уничтожено четверо военнослужащих ВСУ и захвачена станция Starlink», — говорится в сообщении.

Минобороны также раскрыло данные о потерях ВСУ в Курской области: за минувшие сутки армия Украины понесла до 260 бойцов убитыми. С начала боевых действий в регионе с 6 августа, общее число потерь украинской стороны составило до 1610 солдат. Бои в приграничной зоне продолжаются.

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Российская артиллерия нанесла сокрушительный удар по позициям ВСУ под Курском
МО: В Курской области уничтожено около 30 украинских солдат
13 августа 2024, 06:10

Фото: Минобороны РФ

В результате операций российских артиллеристов в приграничных районах Курской области было уничтожено около 30 украинских военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны России.
По информации ведомства, расчеты 122-мм гаубиц Д-30, работающие в связке с разведывательными подразделениями мотострелковых соединений, провели успешные артиллерийские удары по позициям ВСУ на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Совместная работа разведчиков и артиллеристов позволила нанести значительный удар по противнику, в результате чего было уничтожено около 30 военнослужащих украинской армии», — говорится в официальном сообщении Минобороны.

Кадры боевой работы гаубиц Д-30 были опубликованы в пресс-релизе министерства, демонстрируя действия российских войск в текущей обстановке на фронте.

Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку захвата территории в Суджанском районе Курской области. Как сообщил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, российские военные смогли остановить продвижение противника. Он добавил, что операция завершится полным разгромом ВСУ и выходом на государственную границу.

В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции, а в Курской области также действуют меры чрезвычайного положения федерального уровня.

Ранее в понедельник российский президент заявил, что противник получит адекватный ответ и все поставленные перед Россией цели будут достигнуты.

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#всу
#минобороны
#удар
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Как украинские спецслужбы запугивают жителей Льгова
Мэр Клемешов призвал жителей Льгова не поддаваться на провокации украинцев
13 августа 2024, 04:20

Фото: istock/Diy13

Украинские спецслужбы, используя методы психологической войны, пытаются посеять панику среди мирного населения Льгова Курской области. Об этом сообщил мэр города Алексей Клемешов.
По словам сотрудники Клемешова, ЦИПсО (Центр информационно-психологического противоборства) рассылают сообщения и проводят обзвон в Telegram, выдавая себя за него. Об этом сообщает портал Kursktv.ru

Клемешов в своем заявлении подчеркнул, что сообщения от его имени являются мошенническими. Он призвал жителей не поддаваться на провокации, игнорировать такие сообщения и не выполнять требования, исходящие от неизвестных лиц.

«Я никогда не связываюсь с кем-либо в Telegram посредством звонков», — отметил мэр.
По его словам, эти действия направлены на дестабилизацию ситуации и распространение ложной информации среди населения. Мэр Льгова также обратился к местным жителям с просьбой сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы и в администрацию города.

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#мэр
#всу
#мошенники
#мобильная связь
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Киев идет на все: В Госдуме обвинили Украину в «фашистской» агрессии
Депутат Ивлев заявил, что Киев проявляет «звериную сущность»
13 августа 2024, 03:55

Генерал-майор запаса и депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев раскритиковал киевские власти за их попытки использовать западное оружие для ударов по территории России. В интервью РИА Новости он заявил, что Киев демонстрирует свою «звериную фашистскую сущность», добиваясь разрешения на применение дальнобойного вооружения.
Ивлев подчеркнул, что Киев «идет ва-банк», связывая полученные разведданные с дальнобойным оружием. Он считает, что такие действия лишь подтверждают агрессивный настрой киевского режима и его готовность на всё ради достижения своих целей.

Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении добиваться разрешения на использование западного оружия для ударов по России, поручив Министерству обороны и дипломатам разработать перечень необходимых действий.

Ивлев также отметил, что киевский режим активно втягивает в конфликт США и страны НАТО, что подтверждается активным сканированием российской территории авиацией дальней радиолокационной разведки НАТО. По его словам, на практике ВСУ продолжают наносить удары по российским городам и селам, жертвами которых становятся мирные граждане.

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Странная деталь, которая удивила экспертов: что обнаружили на ЗАЭС после атаки
МАГАТЭ: в поврежденной башне ЗАЭС нет остатков покрышек или дронов
13 августа 2024, 03:20

Фото: istock/Alexey Tolmachov

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не нашли остатков покрышек или дронов в поврежденной башне градирни Запорожской АЭС, сообщает агентство РИА Новости.
В ходе осмотра поврежденной градирни, сотрудники МАГАТЭ не обнаружили следов покрышек или других остатков, связанных с атакой, как это утверждалось ранее. Это опровергло предыдущие заявления о том, что пожар мог быть вызван использованием покрышек или беспилотников.

Ранее госкорпорация «Росатом» сообщала, что градирня ЗАЭС получила серьезные повреждения в результате двух ударов беспилотников ВСУ, после чего начался пожар. Пожар был локализован силами МЧС, но оценка состояния градирни и ее восстановление будут проведены позже, когда обстановка позволит.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук подтвердил, что инспекторам МАГАТЭ была предоставлена полная информация о произошедшем. Он отметил, что информация о горении покрышек и топлива в недружественных СМИ является недостоверной.

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США обвинили Украину в серьезной провокации: что ждут от Путина после атаки на Курск
Экс-посол Салливан: реакция Путина на атаку ВСУ будет решительной
13 августа 2024, 02:44

Бывший посол США в России Джон Салливан заявил, что Украина перешла «красную линию» при нападении на Курскую область. По его словам, этот шаг может вызвать решительные действия со стороны президента России Владимира Путина.
В интервью телеканалу CNN Салливан отметил, что действия ВСУ в Курской области могут быть восприняты как серьезная провокация.

«Возможно, что так. Россияне могли считать, что Соединенные Штаты были замешаны в этой провокации или террористическом акте, и что это своего рода красная линия, которую перешли украинцы», – сказал он.

Салливан также выразил ожидание, что Путин ответит на нападение «настолько решительно, насколько это возможно», чтобы выдавить ВСУ с российских территорий. Напомним, что 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление на Курскую область, но их продвижение было остановлено российскими войсками.

По информации начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, операция в Курской области продолжается, и цель – разгром противника и выход на государственную границу.

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#нападение
#всу
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Бои в Курской области: как именно армия России уничтожает технику и пехоту врага
В Курской области ВС РФ уничтожили ДРГ, технику и взяли пленных
13 августа 2024, 02:22

Фото: Минобороны РФ

Российская армия продолжает успешные операции в Курской области, нанося удары по технике и пехоте противника.
По данным пресс-службы группы «Север», артиллерийские удары уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) противника в Курском приграничье. На видео, опубликованном в сети, видно, как разведка выявила группу ВСУ у лесополосы ночью, после чего артиллерийские удары привели к уничтожению противника.

«Группа ВСУ выявлена разведкой ночью у лесополосы в Курском приграничье. Ударами артиллерии противник уничтожен», — сообщили в Telegram-канале «Военкоры русской весны».
Кроме того, морпехи разгромили и пленили десант ВСУ, который прорвался в Курскую область. Военные сообщают, что черноморцы героически выдержали мощные атаки бронегрупп врага, разгромив противника и взяв в плен часть выживших боевиков.

«Наши бойцы-черноморцы героически выдержали мощные атаки бронегрупп врага и наголову разгромили противника. Часть выживших боевиков взята в плен», — сообщили в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

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#всу
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Россия продолжает давить на восточном фронте, несмотря на наступление ВСУ в Курской области
NYT: Россия не остановила наступление, несмотря на атаку ВСУ под Курском
13 августа 2024, 02:16

В то время как Украина активно наступает в Курской области, Россия продолжает наращивать давление на восточном фронте, сообщает New York Times.

«Наши ребята не чувствуют никакого облегчения. Это тяжело. К сожалению, давление россиян не уменьшилось», — заявил спикер бригады полиции, действующей в районе Часового Яра.
Тот же настрой выразил и старший лейтенант Строкань, служащий под Торецком, который отметил, что «не чувствует снижения интенсивности».

Военные аналитики утверждают, что Москва не вывела войска с Востока Украины, а лишь перебросила под Курск подразделения низшего уровня. Эти войска, по оценкам специалистов, являются «поспешно собранными» и «плохо подготовленными» для создания эффективных командных структур, необходимых для координации военного ответа.

В статье также рассматривается возможность, что украинская операция направлена на обмен удерживаемой территории на украинскую или отвлечение ресурсов России, что может быть частью стратегического плана Киева.

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#военные
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«Хохлы, ждем вас снова»: «вагнера» разгромили бронегруппу ВСУ под Курском
Бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили бронетанковую группу, орудовавшую под Курском
13 августа 2024, 02:03

Фото: Минобороны РФ

Согласно представленным данным, за один день боев было ликвидировано: 7 бронемашин типа «Буцефал» и захвачен ещё один трофейный «Буцефал»; 1 пикап; до 50 боевиков.

«После обеда к нам подключились морпехи. В радиоперехватах нас величают бойцы ССО, а мы просто ветераны ЧВК "Вагнер", которые с каждым днем делают Россию еще более великой», – говорится в комментарии к видео, которое приводит у себя в ленте Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Кроме того, в сообщении добавлено, что бойцы уверяют противника, что готовы продолжать свою работу в том же духе: «Хохлы, ждем вас снова, прожарка прошла успешно».

Ранее Владимир Зеленский заявил о планах добиться разрешения на использование западного оружия для ударов по глубинным территориям России. Он поручил Министерству обороны и дипломатам подготовить перечень необходимых мер для применения западного дальнобойного вооружения.

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#владимир зеленский
#вагнер
#всу
#вооружения
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