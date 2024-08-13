Украина объявила в Херсоне принудительную эвакуацию

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Обязательная эвакуация населения была объявлена в нескольких районах временно оккупированного украинскими войсками города Херсон, сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
«В Херсоне оккупационные власти объявили обязательную эвакуацию. Сообщения о данном событии уже несколько дней транслируются по радио», – сообщил Кастюкевич, передает РИА Новости.
По его данным, под обязательную эвакуацию попали Днепровский, Шуменский районы и Гидропарк. Сенатор отметил, что несмотря на указания властей, многие жители не хотят покидать свои дома, утверждая, что условия с момента прибытия украинских войск в город уже не могут стать хуже.
Херсонская область, расположенная в нижнем течении Днепра и омываемая Азовским и Черным морями, была аннексирована Россией в сентябре 2022 года по итогам референдума, который украинская сторона не признает. В настоящее время под контролем России находится 75% области, в то время как часть на правом берегу Днепра, включая город Херсон, удерживается украинскими войсками.
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По его данным, под обязательную эвакуацию попали Днепровский, Шуменский районы и Гидропарк. Сенатор отметил, что несмотря на указания властей, многие жители не хотят покидать свои дома, утверждая, что условия с момента прибытия украинских войск в город уже не могут стать хуже.
Херсонская область, расположенная в нижнем течении Днепра и омываемая Азовским и Черным морями, была аннексирована Россией в сентябре 2022 года по итогам референдума, который украинская сторона не признает. В настоящее время под контролем России находится 75% области, в то время как часть на правом берегу Днепра, включая город Херсон, удерживается украинскими войсками.
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Елена Перлова