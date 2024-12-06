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На Украине рассказали, что нужно для брони от мобилизации

Шмыгаль: для брони от мобилизации на Украине нужно получать 20 тысяч гривен
Фото: istockphoto/reflection_art

Фото: istockphoto/reflection_art

Суть принципа «воюй или работай» на Украине заключается в том, что граждане должны зарабатывать 20 тысяч гривен, тогда можно получить бронь от мобилизации. Как пояснил украинский премьер Денис Шмыгаль в беседе с «Интерфакс-Украина», указанная сумма — это средний уровень зарплаты в стране.


Чиновник добавил, что либо фирмы наполняют бюджет, выплачивая соответствующие зарплаты и тем самым выходят из тени, либо делают все, чтобы зарплаты соответствовали среднеотраслевому уровню.

Мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года. С тех пор она постоянно ужесточается. Несмотря на упомянутый украинскими властями принцип «воюй или работай», людей хватают прямо на улицах и насильно везут в военкомат, применяя физическую силу и огнестрельное оружие.

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В Италии предсказали раздел Украины после конфликта
Il Fatto Quotidiano перечислила три варианта урегулирования конфликта на Украине
06 декабря 2024, 15:46

Фото: iStock/Silent_GOS

Итальянское издание Il Fatto Quotidiano перечислило три возможных варианта урегулирования украинского конфликта, каждый предполагает разделение Украины.
Так, издание пишет, что Украину могут поделить по «немецкой модели». То есть подконтрольная киевской власти территория страны окажется под «зонтиком НАТО». Однако в Москве и Вашингтоне считают опасным подобное развитие событий.

Вторым сценарием предполагается превращение Украины в «европейский Израиль». То есть страна не вступит в НАТО, но будет получать поддержку от стран-членов альянса. Но и это вариант является дорогим и имеет свои риски. Предполагается, что Киев могут накачать вооружением, а тогда Украина станет сильным в военном плане государством, что не оценят другие страны.

Вот последний вариант, по данным издания, является самым реальным. Он предполагает, что Украину поделят при участии какой-то международной миссии, в которую, вероятно, войдут Китай, Индия и страны Персидского залива.

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В США усомнились, что Трамп навяжет Москве условия по достижению мира на Украине
Профессор Миршаймер заявил, что Трамп не сможет навязать свои условия Москве
06 декабря 2024, 14:58

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс)

Избранный президент США Дональд Трамп не сможет воздействовать на Москву, чтобы навязать свои условия по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По словам профессора, элемент принуждения в отношениях с РФ не сработает, и тогда политик «поймет, с каким количеством проблем столкнулся». Миршаймер отметил, что у администрации действующего американского лидера Джо Байдена так и не получилось навязать свои условия Москве.

«Как Трамп это сделает?», — задался вопросом профессор.

В понедельник, 2 декабря, была опубликована одна из первых версий плана посланника избранного президента США Дональда Трампа, Кита Келлога. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, избранный президент Соединенных Штатов неоднократно заявлял, в случае победы на президентских выборах, он разрешит украинский конфликт за 24 часа. При этом он не уточнял, как именно будет разрешать его.

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В Кремле объяснили, кто принимает решение о размещении «Орешника» в Белоруссии
Песков: решение о размещении «Орешника» в Белоруссии принимают президенты стран
06 декабря 2024, 14:44

Фото: istockphoto/TomasSereda

Решение о размещении российской системы «Орешник» на территории Белоруссии принимают главы государств, пояснил журналистам на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Такие решения принимают президенты двух стран, руководствуясь соображениями национальной безопасности», — прокомментировал он.
К слову, в конце ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналисту Павлу Зарубину, что в шутку предложил своему коллеге из России Владимиру Путину разместить вооружения на территории Беларуси.

«Я тут старшему брату пошутил: говорю, места [в Белоруссии] готовы для дислокации [«Орешника»]», — говорил тогда Лукашенко.
Ракетную систему «Орешник» впервые применили по Украине 21 ноября после ударов со стороны ВСУ по российским военным объектам в Брянской и Курской областях.

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«Ситуация близка к развязке»: В Кремле охарактеризовали обстановку в Курской области
Песков: ситуация в Курской области близка к развязке
06 декабря 2024, 14:31

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Ситуация в Курской области уже скоро будет нормализована. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ситуация близка к развязке. Эта развязка будет обязательно, ситуация будет нормализована», — сказал Песков.

Украинская регулярная армия вторглась в Курскую область в начале августа. Противник получил отпор от бойцов ВС РФ, росгвардейцев и пограничников. Работа по уничтожению противника в российском регионе продолжается по сей день.

Ранее жительница Курской области Людмила Тимошенко сообщила военным следователям СК РФ, что оставила свой дом из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ): её родное село и город Суджа подверглись массированным артиллерийским обстрелам.

По словам очевидицы, разрушены коммуникации, больница, множество жилых домов. Из-за постоянных бомбёжек семья Тимошенко пряталась в подвале, почти всё село уничтожили украинские боевики. Из-за грозившей опасности семья уехала в Курск.

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«Интеллекта не хватает»: Пушков высмеял главу МИД Норвегии за слова о победе Украины
Пушков спросил главу МИД Норвегии, за счет чего он хочет победы Киева
06 декабря 2024, 14:08

Алексей Пушков (Фото: РИА Новости)

Член Совета Федерации Алексей Пушков поинтересовался у главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде, за счёт чего он хочет победы Украины.
Он отметил, что есть люди, которые патологически не могут воспринимать реальность, не устраивающую их.

Ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде призвал усилить поддержку Украины, чтобы та смогла выиграть военный конфликт. Такое заявление он сделал после выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

«Как выиграет? За счет чего выиграет? Почему выиграет, когда всем очевидно, что войну она проигрывает? И что соотношение сил явно не в ее пользу. Но так далеко мысль министра не идет», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что часто европейские политики мыслят лозунгами, а далее программа, которая заложена в их голове сбивается.

Пушков также предложил таким людям обратиться к Илону Маску, чтобы он помог вживить искусственный интеллект, «раз своего не хватает».

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Уроженец Кубани в Крыму получил 13 лет за госизмену
Уроженца Кубани осудили в Крыму на 13 лет за сотрудничество с СБУ
06 декабря 2024, 14:05

Фото: istockphoto/AMilkin

Приговор в 13 лет лишения свободы за госизмену, связанную с сотрудничеством с украинскими спецслужбами, получил в Крыму житель Кубани. Как сообщили в Генпрокуратуре, осужденного Дмитрия Поспелова признали виновным.
Следователи установили, что в 2017 году фигурант познакомился с агентом Службы безопасности Украины (СБУ), согласившись сотрудничать с ним.

Затем подсудимый проживал в Ленинском районе Крымского полуострова, устанавливая в прибрежных гостиницах видеокамеры. Таким образом украинские силовики отслеживали передвижение техники ВС РФ.

Также Поспелов предоставил СБУ доступ к базе данных со сведениями о россиянах, которые пользовались определенным интернет-провайдером. После отсидки Поспелова ждет ограничение свободы на 1,5 года.

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В Госдуме высказались об эффекте интервью Лаврова с Карлсоном
Чепа: в интервью Карлсону Лавров озвучил миротворческую позицию РФ
06 декабря 2024, 13:46

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Миротворческая позиция России была озвучена главой МИД РФ Сергеем Лавровым в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. Парламентарий подчеркнул, что эффект от интервью будет зависеть от того, услышит ли его западное общество, дадут ли ему сделать это.
«Лавров обозначил позицию России, которая заключается в том, что мы всегда стремились и стремимся к диалогу со всеми. Готовы сотрудничать во всем, что не противоречит интересам нашей страны, готовы выстраивать отношения, основанные на международном праве. Мы всегда работали «за» и никогда не работали «против», — прокомментировал Чепа.

Российская сторона никогда не отрицала свою готовность к переговорам, однако на Украине ввели законодательный запрет на диалог с Россией. Более того, президент России Владимир Путин предлагал урегулировать конфликт летом этого года, но в Киеве отказались.

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Экс-глава Василеостровского района Ильин поедет на СВО из суда по контракту
06 декабря 2024, 13:30

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Обвиняемый в получении взятки на 5,6 миллиона рублей экс-глава Василеостровского района Петербурга Эдуард Ильин отправится на спецоперацию из зала суда. Как сообщает «Фонтанка», уголовное дело приостановлено, бывший чиновник заключил контракт с Минобороны России.
Ранее «Радио 1» публиковало рассказ украинского боевика Евгения Гоча, предоставленный Минобороны РФ. Мужчина до начала спецоперации работал на Запорожской АЭС в Энергодаре, потом уехал оттуда. Позже его призвали, сначала отправили пройти подготовку на территории Украины, а после — в Польшу на офицерские курсы.

В итоге Гоч сдался в плен бойцам ВС РФ на курском направлении, когда попал под минометный обстрел, получив ранения в руку и в живот.

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#россия
#суд
#украина
#война
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#конфликт
#уголовное дело
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«Копаете, хлопцы?» Участники СВО случайно зашли на позиции «Азова»*
Российские бойцы случайно оказались на позициях ВСУ и встретили офицера «Азова»*
06 декабря 2024, 13:13

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российские бойцы в ходе военных действий случайно оказались на позициях украинского подразделения «Азов»*.
Как сообщил телеканалу «Звезда» командир Сергей Фалелеев, бойцы по ошибке перешли линию боевого соприкосновения и оказались с лопатами на украинских позициях. При этом они остались незамеченными противником.

«К ним даже подходил офицер. Рассказывали, что подошёл метров на 30, спрашивает: «"Копаете, хлопцы?" — и пошёл дальше», — сказал Фалелеев.
После российские военные установили связь со своим батальоном и приняли участие в атаке, поддержав сослуживцев.

В результате атаки удалось взять в плен азовцев. Один из них признался, что был дезориентирован и не понимал, с какой стороны на него нападают.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные освободили населённый пункт Сухие Ялы, расположенный в ДНР.

*запрещенная в России террористическая организация

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