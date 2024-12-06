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Суть принципа «воюй или работай» на Украине заключается в том, что граждане должны зарабатывать 20 тысяч гривен, тогда можно получить бронь от мобилизации. Как пояснил украинский премьер Денис Шмыгаль в беседе с «Интерфакс-Украина», указанная сумма — это средний уровень зарплаты в стране.
Чиновник добавил, что либо фирмы наполняют бюджет, выплачивая соответствующие зарплаты и тем самым выходят из тени, либо делают все, чтобы зарплаты соответствовали среднеотраслевому уровню.
Мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года. С тех пор она постоянно ужесточается. Несмотря на упомянутый украинскими властями принцип «воюй или работай», людей хватают прямо на улицах и насильно везут в военкомат, применяя физическую силу и огнестрельное оружие.
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