Уроженец Кубани в Крыму получил 13 лет за госизмену

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Приговор в 13 лет лишения свободы за госизмену, связанную с сотрудничеством с украинскими спецслужбами, получил в Крыму житель Кубани. Как сообщили в Генпрокуратуре, осужденного Дмитрия Поспелова признали виновным.
Следователи установили, что в 2017 году фигурант познакомился с агентом Службы безопасности Украины (СБУ), согласившись сотрудничать с ним.
Затем подсудимый проживал в Ленинском районе Крымского полуострова, устанавливая в прибрежных гостиницах видеокамеры. Таким образом украинские силовики отслеживали передвижение техники ВС РФ.
Также Поспелов предоставил СБУ доступ к базе данных со сведениями о россиянах, которые пользовались определенным интернет-провайдером. После отсидки Поспелова ждет ограничение свободы на 1,5 года.
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Затем подсудимый проживал в Ленинском районе Крымского полуострова, устанавливая в прибрежных гостиницах видеокамеры. Таким образом украинские силовики отслеживали передвижение техники ВС РФ.
Также Поспелов предоставил СБУ доступ к базе данных со сведениями о россиянах, которые пользовались определенным интернет-провайдером. После отсидки Поспелова ждет ограничение свободы на 1,5 года.
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Никита Кротов