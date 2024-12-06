Уроженец Кубани в Крыму получил 13 лет за госизмену

Украинский офицер Евгений Гоч, сдавшийся в плен российским войскам в Курской области, до начала боевых действий был сотрудником Запорожской АЭС. Данные предоставили в Минобороны РФ. По словам боевика, у него была бронь, однако осенью 2022 года мужчина покинул Энергодар, а через два месяца его мобилизовали.