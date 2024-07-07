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Неизвестные ночью в Киеве сожгли автомобиль украинского военного. Об этом пишет издание «Страна» в Telegram-канале.
Уточняется, что машина с военной символикой была припаркована во дворе. По данным украинских средств массовой информации, на Украине начали поджигать автомобили солдат, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что из-за произвола военкоматов украинцы все чаще прибегают к «спорным действиям». Накануне был зафиксирован случай нападения на сотрудников военкомата в селе Ворохта.
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что из-за произвола военкоматов украинцы все чаще прибегают к «спорным действиям». Накануне был зафиксирован случай нападения на сотрудников военкомата в селе Ворохта.
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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Екатерина Коршунова