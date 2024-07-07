Полковник Расмуссен: Действия ВСУ похожи на преступления нацистов в годы ВОВ

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Подполковник ВС США в отставке Эрл Расмуссен заявил, что расправа над российским военнопленным бойцами ВСУ, о котором недавно рассказали СМИ, напоминает поведение нацистов во время Второй мировой войны. Об этом сообщают «Известия».
«Ведь, как мы знаем, [в рядах ВСУ] действительно существовали последователи Бандеры. И немцы были потрясены их безжалостностью», — цитируют «Известия» Расмуссена.Расмуссен подчеркнул, что зверства украинских боевиков происходят очень долгое время, однако только в настоящее время они стали попадать в западные средства массовой информации. Он напомнил, что националисты ВСУ жестоки не только к российским военным, но и в отношении своих.
Ранее сообщалось, что иностранные наемники, вошедшие в состав украинской армии, приняли участие в казни российского раненого военнопленного в зоне проведения спецоперации. Следственный комитет России проведет расследование сообщения СМИ о расстреле раненого российского военнопленного.
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Екатерина Коршунова