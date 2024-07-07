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Полковник Расмуссен: Действия ВСУ похожи на преступления нацистов в годы ВОВ

07 июля 2024, 10:54
Фото: iStock/undefined undefined

Фото: iStock/undefined undefined

Подполковник ВС США в отставке Эрл Расмуссен заявил, что расправа над российским военнопленным бойцами ВСУ, о котором недавно рассказали СМИ, напоминает поведение нацистов во время Второй мировой войны. Об этом сообщают «Известия».
«Ведь, как мы знаем, [в рядах ВСУ] действительно существовали последователи Бандеры. И немцы были потрясены их безжалостностью», — цитируют «Известия» Расмуссена.
Расмуссен подчеркнул, что зверства украинских боевиков происходят очень долгое время, однако только в настоящее время они стали попадать в западные средства массовой информации. Он напомнил, что националисты ВСУ жестоки не только к российским военным, но и в отношении своих.



Ранее сообщалось, что иностранные наемники, вошедшие в состав украинской армии, приняли участие в казни российского раненого военнопленного в зоне проведения спецоперации. Следственный комитет России проведет расследование сообщения СМИ о расстреле раненого российского военнопленного.

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#спецоперация
В Киеве сожгли автомобиль украинского военного
«Страна»: в Киеве ночью сожгли автомобиль украинского военного
07 июля 2024, 11:18

Фото: iStock/trikolor

Неизвестные ночью в Киеве сожгли автомобиль украинского военного. Об этом пишет издание «Страна» в Telegram-канале.
Уточняется, что машина с военной символикой была припаркована во дворе. По данным украинских средств массовой информации, на Украине начали поджигать автомобили солдат, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что из-за произвола военкоматов украинцы все чаще прибегают к «спорным действиям». Накануне был зафиксирован случай нападения на сотрудников военкомата в селе Ворохта.

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

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Подполье: ВС России нанесли удары под Харьковом, уничтожив место дислокации ВСУ
07 июля 2024, 10:27

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ ночью нанесли удары по Юльевскому заводу в Харьковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.
Лебедев отметил, что в результате атаки было ликвидировано место дислокации украинских боевиков. По словам подпольщика, на прилегающей к предприятию территории также были уничтожены пикапы, переделанные под военные нужды, два из них были оснащены установкой с пулеметами.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ из 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа уничтожили боевую машину пехоты американского производства Bradley с экипажем внутри. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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На Украине испугались прорыва границы мобилизованными
Дубинский: Из-за произвола ТЦК украинцы могут начать убегать целыми селами
07 июля 2024, 09:14

Фото: iStock/Anna_Anikina

Из-за произвола военкоматов украинцы все чаще прибегают к «спорным действиям». Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Дубинский призвал украинское правительство задуматься, что делать в случае организованного побега через границу жителей целого «условного села». Депутат отметил, что не одобряет нападение на сотрудников военкомата в селе Ворохта, где был установлен незаконный блокпост.

Ранее сообщалось, что в поселке Ворохта местные жители перекрыли трассу в знак протеста против установки блокпоста военнослужащими ВСУ.

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

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МО РФ показало кадры уничтожения американского Patriot комплексом «Искандер»
07 июля 2024, 08:52

Фото: istockphoto/kovalchuk

В Минобороны сообщили, что расчет ОТРК «Искандер» уничтожил две пусковые установки зенитных ракетных комплексов Patriot и РЛС «Жираф». Кадры удара по технике опубликованы в телеграм-канале «Zvezdanews».
Позиции украинских военных были атакованы в Одесской области.

Напомним, ЗРК Patriot передан ВСУ США. Станция Giraffe шведского производства.




Ранее сообщалось, что российской армии удалось подбить американский Bradley под Часов Яром. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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ВС РФ подбили Bradley и забрали трофейный РЭБ под Часов Яром
07 июля 2024, 08:37

Фото: iStock/Evgeny555

Российские военнослужащие из 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа уничтожили боевую машину пехоты американского производства Bradley с экипажем внутри. Об этом изданию РИА Новости сообщил командир штурмовой группы данной бригады с позывным «Кучер».
Боец рассказал, что после поражения американской машины, используемой ВСУ, российские солдаты сняли с нее трофейный РЭБ.

«Кучер» отметил, что уничтожить Bradley ВС РФ удалось в ходе наступления российский армии на Часовоярском направлении.

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В Воронежской области после атаки БПЛА произошел пожар на складе
07 июля 2024, 08:13

Фото: iStock/O_Lypa

Возгорание произошло на одном из складов в Воронежской области после атаки украинских дронов. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.
Уточняется, что в Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов. Гусев отметил, что ПВО обнаружили и уничтожили несколько вражеских беспилотников над территорией региона. При падении их остатков произошел пожар.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы, военнослужащие и представители власти для ликвидации ЧС.

Ранее сообщалось, что дроны ВСУ атаковали нефтебазу «Лукойла» в Краснодарском крае. Момент взрыва был заснят камерой с одной из проезжавших мимо нефтебазы машин.

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Важнейшая часть ракеты Storm Shadow попала в распоряжение российских военных
Российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть ракеты Storm Shadow
07 июля 2024, 07:24

Фото: iStock/bpawesome

Кумулятивная боевая часть европейских ракет Storm Shadow/SCALP, которые поставляются киевскому режиму, была изучена российскими специалистами. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на инженера, специалиста по работе с вооружением.
Отмечается, что в результате исследований были определены глубина пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли. Инженер отметил, что в процессе работы стало известно, какие датчики цели задействуются.

Уточняется, что благодаря изучению ракеты отечественными специалистами появится возможность принять контрмеры для защиты от подобного оружия, в том числе для создания укрытий с необходимыми характеристиками.

Напомним, Storm Shadow является малозаметной крылатой ракетой воздушного базирования. Она запускается с самолетов. Дальность поражения составляет от 250 до 560 км.

Ранее сообщалось, что российские эксперты провели исследование устройства кассетного суббоеприпаса, используемого в ракете ATACMS.

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#спецоперация
#вс рф
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Город в ДНР попал под один из самых массированных обстрелов Украины
Жительница Горловки рассказала об одном из самых массированных обстрелов ВСУ
07 июля 2024, 07:12

Фото: iStock/Standart

Прошлой ночью город Горловка в ДНР попал под один из самых массированных обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщила местная жительница Наталья в разговоре с РИА Новости.
Наталья рассказала, что настолько мощного обстрела не было уже долгое время. По ее словам, было много прилетов, которые происходили один за другим.

Женщина отметила, что во время обстрела укрывалась в подвале вместе с соседями. Они находились там около восьми часов. Наталья заключила, что в подвале было много людей.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
#днр
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Солдаты ВСУ переплыли Днепр на самодельных плотах и сдались в плен
07 июля 2024, 06:21

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи самодельных плотов из пустых пластиковых бутылок переплыли Днепр с правого берега на левый и организованно сдались российским военным в Херсонской области, передает РИА Новости со ссылкой на источники в российских правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, российские военнослужащие ждали украинских солдат, так как они связались с ними по специальным каналам перед переходом и обсудили детали своей капитуляции.

Ранее украинский боец заявил, что он был схвачен российскими военными из-за сослуживцев, который отправились к проституткам. Они должны были заменить его на этой посту, но вовремя не вернулись в подразделение.

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