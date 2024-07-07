Военкор извинился перед чеченцами после того, как назвал бойцов «Ахмата» тиктокерами

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Военкор Владимир Романов назвал батальон «Ахмат» тиктокерами и заявил, что они стоят не на границе, а за срочниками. Через 2 дня он выпустил видео с извинениями. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Первый ролик Романов записал 5 июля, в нем он сообщил о текущей ситуации на линии боевого соприкосновения. Перейдя к описанию обстановки в Белгородской области, он сказал, что «на границе стоят срочники, а тиктокеры находятся за ними».
Спустя несколько дней мнение блогера Романова поменялось. Мужчина снял новое видео в котором рассказал, что имел возможность побеседовать с командиром подразделения «Ахмат» и понял, что был не прав.
По словам Романова, он доверился фейковой информации, которая была дана ему из других источников. Он также принес свои извинения не только подразделению, но и подписчикам.
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Спустя несколько дней мнение блогера Романова поменялось. Мужчина снял новое видео в котором рассказал, что имел возможность побеседовать с командиром подразделения «Ахмат» и понял, что был не прав.
По словам Романова, он доверился фейковой информации, которая была дана ему из других источников. Он также принес свои извинения не только подразделению, но и подписчикам.
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Екатерина Коршунова