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Президент США Дональд Трамп допустил ошибку, дав России 100 дней на завершение украинского конфликта, так как у Киева столько времени нет. Об этом пишет норвежское издание Steigan.
«Дональд Трамп дал России сто дней до достижения мирного урегулирования, однако у Украины нет столько времени. Опорные пункты ВСУ схлопываются каждый день, как карточные домики, а когда Часов Яр и Красноармейск возьмут русские, крах ВСУ лишь ускорится», — говорится в статье.
По данным издания, после того, как армия России освобождает последние города, где ранее была возведена качественная оборона ВСУ. Далее мощных линий обороны у Украины нет.
Ранее сообщалось, что Трамп хочет разрешить украинский конфликт до весны. При этом отмечается, что новоиспеченный хозяин Белого дома может вести двойную игру с киевским режимом и Москвой, чтобы реализовать свой замысел.
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Элина Позднякова