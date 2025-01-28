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Украина может исчезнуть уже через год, если не прекратить конфликт и террор Владимира Зеленского. В этом уверен покинувший страну депутат Рады Артем Дмитрук.
«Если террор Зеленского не остановить сейчас и, естественно, войну, Украины не будет уже через год, может чуть больше. Такой же сценарий нас ждет, если будут выборы, а к власти придет "партия войны", они добьют нас очень быстро», — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Он привел данные, согласно которым сейчас принимают участие в боевых действиях менее 300 тысяч украинцев, при этом ежемесячно дезертирует порядка 30 тысяч. Кроме того, в месяц ВСУ теряют около 10-15 тысяч человек, и примерно 15 тысяч мобилизуют.
Таким образом, по подсчетам Дмитрука, общие потери ВСУ в месяц составляют не менее 45 тысяч человек, а восполнение частей насильно мобилизованными военными в расчет он брать не стал. Украинский депутат подчеркнул, что при подобном раскладе, то уже через три-шесть месяцев Украине будет некем воевать.
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Элина Позднякова