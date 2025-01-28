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Армия России быстро приближается к моменту полного освобождения Красноармейска (Покровска – украинское название) от ВСУ. Так считает британский аналитик Александр Меркурис.
«Они близки к тому, чтобы перерезать все линии связи с Покровском, автомобильные и железнодорожные артерии. Если Покровск падет, это полностью затмит катастрофу, с которой столкнулись ВСУ в Великой Новоселке», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.
Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ, не покидая город, начали уничтожать Красноармейск (Покровск) в Донецкой Народной Республике. Они разрушают инфраструктуру и убивают мирных жителей. ВСУ наносят удары внутри населенного пункта: работают артиллерией и реактивными системами залпового огня. Удары идут по микрорайонам Южный и Шахтерский.
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