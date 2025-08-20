Политолог оценил возможное предоставление странами ЕС гарантий безопасности Украине
Политолог Асафов: ЕС спекулирует на предоставлении Киеву гарантий безопасности
Лидеры Евросоюза спекулируют на тему предоставления Киеву гарантий безопасности, которые могут соответствовать пятой статье НАТО. Такое мнение выразил политолог Александр Асафов.
Напомним, ЕС рассматривает возможность предоставить гарантии Украине, аналогичные пятой статье договора НАТО о коллективной безопасности. В рамках этого планируется усилить военную помощь Киеву.
«У меня есть гипотеза, что европейские лидеры пользуются тем, что никто в деталях не разбирал, что такое пятая статья Устава НАТО. Поскольку все исходят из предположения, что там какая-то прописана железная последовательность действий, которая ведет к немедленному включению армии стран НАТО на стороне того, в защиту кого применяется пятая статья», — сказал Асафов «Известиям».
Он также добавил, что возможное введение иностранных военных на территорию Украины противоречит Конституции этой страны. По мнению политолога, эти обсуждения ведутся лишь для того, чтобы поддерживать интерес к теме.
Тем временем политолог Сергей Маркелов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что многие страны ЕС будут выступать против мирного урегулирования конфликта на Украине.
«Ключевые драйверы ЕС, такие как Франция, Германия и Великобритания, будут выступать против мирного договора. Внутри у них даже есть конкуренция за главного антироссийского игрока, которую пока выигрывает ФРГ», — сказал Маркелов.
Он выразил уверенность в том, что эти страны будут до последнего мешать мирному решению украинского конфликта, поскольку не смогут потом объяснить своим гражданам, зачем нужно было отдавать столько денег и оружия Киеву, если можно было просто договориться.