20 августа 2025, 16:16

Политолог Асафов: ЕС спекулирует на предоставлении Киеву гарантий безопасности

Фото: iStock/artJazz

Лидеры Евросоюза спекулируют на тему предоставления Киеву гарантий безопасности, которые могут соответствовать пятой статье НАТО. Такое мнение выразил политолог Александр Асафов.





Напомним, ЕС рассматривает возможность предоставить гарантии Украине, аналогичные пятой статье договора НАТО о коллективной безопасности. В рамках этого планируется усилить военную помощь Киеву.





«У меня есть гипотеза, что европейские лидеры пользуются тем, что никто в деталях не разбирал, что такое пятая статья Устава НАТО. Поскольку все исходят из предположения, что там какая-то прописана железная последовательность действий, которая ведет к немедленному включению армии стран НАТО на стороне того, в защиту кого применяется пятая статья», — сказал Асафов «Известиям».

«Ключевые драйверы ЕС, такие как Франция, Германия и Великобритания, будут выступать против мирного договора. Внутри у них даже есть конкуренция за главного антироссийского игрока, которую пока выигрывает ФРГ», — сказал Маркелов.