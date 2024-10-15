На Украине рассказали о плане США по завершению конфликта без победы Киева

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У США есть план по урегулированию конфликта на Украине, не подразумевающий победу Киева. Об этом сообщил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
Уточняется, что данный план подразумевает «территориальные компромиссы». По словам экс-посла, Вашингтон предлагал Владимиру Зеленскому обсудить территориальные уступки.
Чалый отметил, что такой план совсем «не о победе Киева» в этом конфликте.
Ранее пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий опроверг сообщения западных СМИ о том, что новый глава МИД Андрей Сибига допускает территориальные уступки Киева для завершения конфликта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Чалый отметил, что такой план совсем «не о победе Киева» в этом конфликте.
Ранее пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий опроверг сообщения западных СМИ о том, что новый глава МИД Андрей Сибига допускает территориальные уступки Киева для завершения конфликта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова