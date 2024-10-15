На Украине рассказали о плане США по завершению конфликта без победы Киева

«Украинским подразделениям в Курской области поступила команда быть в готовности к отходу на украинскую территорию», — написал Шарий в своем Telegram-канале.

При этом других подробностей он не привел.Напомним, регулярная украинская армия зашла на территорию курского приграничья 6 августа. Боевикам ВСУ удалось взять под свой контроль несколько населенных пунктов. В настоящее время армия России проводит активное контрнаступление с целью очищения российских земель от нацистов.