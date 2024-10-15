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Призыв генерала ВСУ Игоря Романенко остановить боевые действия связан с опасениями за безопасность представителей украинских властей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По словам парламентария, руководство Украины допускало стратегические ошибки, например, террористический акт при вторжении в Курскую область. Чепа подчеркнул, что на сегодняшний день ВСУ несут значительные потери на всех фронтах.
Депутат отметил, что пессимистичные взгляды военного командования украинской армии на обстановку на линии боевого соприкосновения также связаны с ухудшением отношений с союзниками Киева. На Западе уже устали от Украины, заключил Чепа.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Депутат отметил, что пессимистичные взгляды военного командования украинской армии на обстановку на линии боевого соприкосновения также связаны с ухудшением отношений с союзниками Киева. На Западе уже устали от Украины, заключил Чепа.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова