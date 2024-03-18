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Военнослужащие Украинской армии (ВСУ) расстреляли пенсионеров перед отъездом из села Мирное Запорожской области , сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).
Ранее, в сентябре 2023 года, в Донецке 26-летний военный врач мотопехотного батальона ВСУ Михаил Чистоплясов был приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Как установил суд, преступник застрелил пенсионера из пулемета в Мариуполе. 69-летний мужчина шел по Никопольскому проспекту, когда медик ВСУ открыл по нему огонь.
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Александр Климов