На Украине рассказали, почему бойцам ВСУ запрещают пользоваться рациями

Фото: iStock/Sergii Zhmurchak
Украинским военным запрещают пользоваться рациями из-за опасности из сдачи в плен. Об этом заявил боев ВСУ Антон Чёрный в интервью YouTube-каналу «Alpha media».
Он рассказал, что солдатам даже не выдают рации, поскольку в случае их попадания к российским военным приходится полностью менять все каналы, чтобы избежать прослушки.
Чёрный также выразил мнение, что украинским военным не следует рассказывать слишком много, чтобы они после попадания в российский плен не выдали всю информацию.
Днём ранее 75 российских военных, попавших в украинский плен, вернулись на родину. Столько же бойцов ВСУ покинули российский плен.
Читайте также:
Стало известно о применении ВСУ западного оружия для обстрела Белгородской области
Военэксперт Чертинов назвал ключевые точки в Германии и Польше для ударов ВС РФ
МО: ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу ВПК
Чёрный также выразил мнение, что украинским военным не следует рассказывать слишком много, чтобы они после попадания в российский плен не выдали всю информацию.
Днём ранее 75 российских военных, попавших в украинский плен, вернулись на родину. Столько же бойцов ВСУ покинули российский плен.
Читайте также:
Стало известно о применении ВСУ западного оружия для обстрела Белгородской области
Военэксперт Чертинов назвал ключевые точки в Германии и Польше для ударов ВС РФ
МО: ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу ВПК
Анастасия Чинкова