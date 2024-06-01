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Военэксперт Чертинов назвал ключевые точки в Германии и Польше для ударов ВС РФ

01 июня 2024, 15:27
Фото: iStock/PavelRodimov

Фото: iStock/PavelRodimov

России следует начать переступать «красные линии» Запада, иначе под обстрелами могут оказаться не только Донецк и Белгород, но и Воронеж, Москва и Санкт-Петербург.
Военный обозреватель «Царьграда» Владлен Чертинов заявил, что Запад уже давно переступает установленные Россией «красные линии», поэтому теперь Москве следует сделать тоже самое.

Как сообщает газета The Sunday Times, поставки вооружения на Украину проходят через пролив Ла-Манш и аэропорт Жешув в Польше. Через пролив в Киев доставляются бронетехника, танки и артиллерия, а через аэропорт – стрелковое и противотанковое оружие и дальнобойные ракеты.



Ещё одним ключевым пунктом является город Штутгарт в Германии. Там находится Международный координационный центр доноров при штаб-квартире европейского командования ВС США. Его называют «военным Amazon».

По словам Чертинова, именно эти пункты должны стать целью России в случае нанесения ударов дальнобойным западным оружием по территории страны. Помимо этого можно вывести ядерные силы в постоянную боевую готовность и предоставить Западу ядерный ультиматум, если политики не начнут всерьёз относиться к предупреждениям, которые регулярно выдвигает Россия.

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В НАТО призвали разрабатывать дешевое оружие
Глава военного комитета НАТО Бауэр призвал разрабатывать более дешевого оружия
01 июня 2024, 16:20

Фото: iStock/Michele Ursi

Глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что украинское противостояние продемонстрировало, что необходимо разрабатывать более дешевое оружие. Об этом Бауэр сообщил во время выступления на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
Генерал утверждает, что это неправильно, когда дрон стоимостью десять тысяч долларов уничтожает танк стоимостью десять миллионов долларов или ракету стоимостью три с половиной миллиона долларов используют для уничтожения такого беспилотника. Бауэр отметил, что Североатлантическому альянсу следует сбалансировать число высококачественного и дорогого оружия, в пользу более дешевого оружия для менее значимых целей.

Он заключил, что не надо впадать в крайности по данному вопросу.

Ранее командир расчета «Урагана» группировки с позывном «Карат» заявил, что артиллеристы российской группировки «Север» огнем из реактивной системы залпового огня «Ураган» накрыли место, где украинские боевики заряжали РСЗО БМ-21 «Град» в одном из тыловых районов под Харьковом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Нужна массовка»: политолог Дудчак раскрыл истинную цель мобилизации на Украине
Политолог Дудчак: мобилизация на Украине проводится для отчёта перед Западом
01 июня 2024, 15:26

Фото: iStock/Olena_Z

Мобилизационный процесс на Украине сталкивается с большими трудностями, несмотря на поддержку со стороны Запада. Об этом заявил политолог Александр Дудчак, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, одной из проблем мобилизации является сокращение сроков подготовки военных, вследствие чего на поле боя выходят совершенно неподготовленные солдаты.

Также он подчеркнул, что хоть в настоящее время в армии и хватает людей, которых мобилизовали, но они всё же быстро заканчиваются из-за больших потерь ВСУ. Политолог убеждён, что серьёзные проблемы с численностью армии возникнут у Киева осенью.

Однако главной проблемой украинской мобилизации Дудчак назвал её истинную цель, которая заключается в отчёте перед Западом. Украине «нужна массовка». Чем больше будет численность ВСУ, тем больше вооружения поставит Запад.

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#военные
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На Украине мобилизовали мужчину с олигофренией
В Одессе военкомат признал годным к службе мужчину с олигофренией
01 июня 2024, 15:01

Фото: iStock/Oleksander Bontei

В Одессе мобилизовали мужчину с олигофренией и пороками сердца. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Молодого человека задержали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и доставили на сборный пункт. Там он успешно прошёл комиссию и был признан годным к службе.

В военкомате заявили, что врачам не предоставили документов, в которых указаны диагнозы мужчины. А согласно закону о мобилизации, граждане с олигофренией лёгкой степени могут служить в тылу.

Теперь родственники мужчины собирают документы, чтобы оспорить решение.

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#одесса
#мобилизация
#военные
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На Украине заявили о повреждении двух ГЭС
«Укргидроэнерго» заявило о критических повреждениях на двух ГЭС в ночь на 1 июня
01 июня 2024, 14:54

Фото: iStock/DedMityay

Две гидроэлектростанции были поражены на Украине в ночь на субботу, 1 июня. Об этом сообщили в «Укргидроэнерго».
В ведомстве отметили, что повреждения оборудования ГЭС являются критическими. Отмечается, что в прошлом месяце «Укргидроэнерго» сообщала об остановке двух своих гидроэлектростанциях после атаки российской армии.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования по объектам энергетики Украины, работающим на предприятия ВПК.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#спецоперация
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Бразильский журналист рассказал, что его поразило в поездке в Мариуполь
Журналист Лейрос был поражен процветающим Мариуполем
01 июня 2024, 14:19

Фото: iStock/SunVideo

Бразильский журналист Лукас Лейрос сообщил, что Мариуполь быстро и динамично развивается после вхождения Донбасса в состав РФ. Об этом информирует infoBRICS.
По словам Лейроса, центр города практически полностью отстроен. Журналист подчеркнул, что в Мариуполе появляются новые рабочие места, а местная экономика улучшается.

Лейрос заключил, что уровень жизни в городе для региона, находящегося в зоне военного противостояния, крайне высок.

Ранее японский журналист Ирия Итани написал, что жители Мариуполя не ощущают негативного влияния конфликта на жизнь в населенном пункте.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Гладков: ВСУ более 120 раз обстреляли Белгородскую область за минувшие сутки
01 июня 2024, 14:13

Фото: iStock/Standart

Украинские войска за минувшие сутки более 120 раз обстреляли и атаковали беспилотниками территорию Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале.
В субботу глава области опубликовал информацию об обстрелах, осуществлённых ВСУ 31 мая. Украинские войска выпустили 74 снаряда по восьми районам, ещё не менее 53 атак были осуществлены с помощью беспилотников, включая сброс 21 взрывного устройства с дронов. За этот день были повреждены восемь квартир, 14 частных домовладений, 24 автомобиля, социальный объект, промышленное предприятие и территория сельскохозяйственного предприятия.

Всего под обстрел ВСУ 31 мая попали более 20 населённых пунктов Белгородской области.

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#белгородская область
#обстрел
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#всу
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ВКС РФ ударили по месту размещения разработчиков заданий для беспилотников ВСУ
01 июня 2024, 13:47

Фото: iStock/Milous

ВКС России и артиллерия поразили место размещения специалистов, занимающихся разработкой полётных заданий для украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что войска нанесли удары оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Также были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах.

Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам на территории Украины, а также обстреляли военный аэродром ВСУ в городе Стрый Львовской области.

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МО: ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу ВПК
01 июня 2024, 13:35

Фото: iStock/vladj55

ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования по объектам энергетики Украины, работающим на предприятия ВПК. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации военного ведомства, данная атака является ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и транспорта РФ. В Минобороны заключили, что цель успешно достигнута.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что средний разведывательный корабль и катер Военно-морских сил Украины получили повреждения в порту Одессы.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#атака
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Аэродром для F-16, бригада ПВО и Днепровская ГЭС: подробности массированной атаки ВС РФ по Украине
ВС России нанесли комбинированный удар по Украине: подробности, какие цели поражены
01 июня 2024, 13:33

Фото: istock / Leonid Ikan

Минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам Украины. Какие важные объекты удалось поразить российской армии и что об одной из крупнейших атак говорят украинские власти расскажет редакция «Радио 1».

Что известно о ракетных ударах по Украине в ночь на 1 июня


О том, что ВС РФ нанесли комбинированный ракетный удар по украинским объектам военной инфраструктуры, сообщил ряд СМИ. Удары были зафиксированы на большей части территории Украины, в том числе в западных регионах. Российская армия атаковала военные цели с применением «Гераней-2», ракет «Калибр» и гиперзвуковых комплексов «Кинжал».

Что ВС РФ поразили на Украине 1 июня


Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что под удар попали энергетические объекты в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях. Telegram-канал «Военный Донецк» отмечает, что взрывы звучали еще и в Закарпатской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях.

Авторы портала сообщили, что в результате атаки ВС РФ, вероятно, пострадала военная инфраструктура страны, так как местные власти не комментируют ситуацию. Однако позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВС РФ действительно атаковали несколько регионов страны.

«Были удары по Южной, Центральной и Западной Украине», — сообщил Зеленский.

В Минобороны РФ назвали групповой удар по объектам энергосистемы Украины ответом на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики.


Появились кадры удара ВС РФ по украинскому Стрыю
Появились кадры удара ВС РФ по украинскому Стрыю


Последствия ракетных ударов ВС РФ по Украине


В украинской энергетической компании ДТЭК сообщили, что в результате обстрела серьезные повреждения получило оборудование двух тепловых электростанций.

Глава администрации Запорожской области Иван Федоров отметил, что движение по Днепровской гидроэлектростанции временно перекрыто из-за ЧП. Об ударах по энергетическим объектам сообщили также в Кировоградской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Запорожской областных администрациях. Отмечается, что в результате происшествий никто не пострадал.


Что известно об ударе ВС РФ по военному аэродрому ВСУ


ВС РФ нанесли удар в районе города Стрый во Львовской области. По словам координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, удар пришелся по военному аэродрому около города Стрый. Именно там шла подготовка к приему самолетов F-16. Также ВС РФ нанесли удар по складам бывшего инженерного батальона. Кроме того, взрывы раздались в ночь на 1 июня в районе Стрыйского вагоноремонтного завода, куда ВСУ свозили западную военную технику.

Еще один удар зафиксирован ближе к пригороду Дулибы, предположительно, пришелся по Львовскому батальону радиотехнической бригады ПВО.

Что известно о целях ночных ударов по Украине


Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем телеграм-канале сообщил, что целью ВС РФ на Украине стали логистические узлы, военная и энергетическая инфраструктура. По его словам, удары ВС РФ по тыловым объектам противника – гарантированное снижение его военного потенциала.

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