Военэксперт Чертинов назвал ключевые точки в Германии и Польше для ударов ВС РФ

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России следует начать переступать «красные линии» Запада, иначе под обстрелами могут оказаться не только Донецк и Белгород, но и Воронеж, Москва и Санкт-Петербург.
Военный обозреватель «Царьграда» Владлен Чертинов заявил, что Запад уже давно переступает установленные Россией «красные линии», поэтому теперь Москве следует сделать тоже самое.
Как сообщает газета The Sunday Times, поставки вооружения на Украину проходят через пролив Ла-Манш и аэропорт Жешув в Польше. Через пролив в Киев доставляются бронетехника, танки и артиллерия, а через аэропорт – стрелковое и противотанковое оружие и дальнобойные ракеты.
Ещё одним ключевым пунктом является город Штутгарт в Германии. Там находится Международный координационный центр доноров при штаб-квартире европейского командования ВС США. Его называют «военным Amazon».
По словам Чертинова, именно эти пункты должны стать целью России в случае нанесения ударов дальнобойным западным оружием по территории страны. Помимо этого можно вывести ядерные силы в постоянную боевую готовность и предоставить Западу ядерный ультиматум, если политики не начнут всерьёз относиться к предупреждениям, которые регулярно выдвигает Россия.
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Как сообщает газета The Sunday Times, поставки вооружения на Украину проходят через пролив Ла-Манш и аэропорт Жешув в Польше. Через пролив в Киев доставляются бронетехника, танки и артиллерия, а через аэропорт – стрелковое и противотанковое оружие и дальнобойные ракеты.
Ещё одним ключевым пунктом является город Штутгарт в Германии. Там находится Международный координационный центр доноров при штаб-квартире европейского командования ВС США. Его называют «военным Amazon».
По словам Чертинова, именно эти пункты должны стать целью России в случае нанесения ударов дальнобойным западным оружием по территории страны. Помимо этого можно вывести ядерные силы в постоянную боевую готовность и предоставить Западу ядерный ультиматум, если политики не начнут всерьёз относиться к предупреждениям, которые регулярно выдвигает Россия.
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Анастасия Чинкова