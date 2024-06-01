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Стало известно о применении ВСУ западного оружия для обстрела Белгородской области

Военкор Поддубный: ВСУ обстреливали Белгородскую область из HIMARS
01 июня 2024, 17:10
Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

Украинские войска обстреливают Белгородскую область западным оружием. Об этом заявил военкор Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что дежурными средствами ПВО в небе над регионом были уничтожены свыше 10 ракет, запущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS западного производства.

Для запуска этих ракет обязательно необходим контроль иностранных военных специалистов, поэтому «самодеятельность» Киева исключается.



Таким образом, отметил Поддубный, страны НАТО уже напрямую участвуют в боевых действиях против России. Это говорит об эскалации конфликта и новой стадии согласованности действий Украины с США.

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На Украине рассказали, почему бойцам ВСУ запрещают пользоваться рациями
Боец ВСУ: украинским солдатам не дают рации из-за сдачи в плен
01 июня 2024, 17:47

Фото: iStock/Sergii Zhmurchak

Украинским военным запрещают пользоваться рациями из-за опасности из сдачи в плен. Об этом заявил боев ВСУ Антон Чёрный в интервью YouTube-каналу «Alpha media».
Он рассказал, что солдатам даже не выдают рации, поскольку в случае их попадания к российским военным приходится полностью менять все каналы, чтобы избежать прослушки.

Чёрный также выразил мнение, что украинским военным не следует рассказывать слишком много, чтобы они после попадания в российский плен не выдали всю информацию.

Днём ранее 75 российских военных, попавших в украинский плен, вернулись на родину. Столько же бойцов ВСУ покинули российский плен.

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#всу
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#плен
#вс рф
#информация
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Орбан: Венгрия хочет помешать Европе вступить в войну с Россией
01 июня 2024, 17:23

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство страны хочет помешать Европе вступить в войну с Россией. Об этом политик сообщил на митинге, который состоялся на острове Маргит на Дунае после «Марша мира» в поддержку политики правительства страны, направленной против эскалации конфликта на Украине.
По словам Орбана, венгерские власти знают, как это сделать. Премьер-министр отметил, что важно не допустить осуществления опасных планов Европейского союза и Североатлантического альянса, которые ведут к расширению конфликта на Украине.

Орбан заключил, что также необходимо отдать свой голос на предстоящих выборах в Европарламент за партии, выступающие за мир, а не за войну.

Ранее Орбан сообщил, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией, так как она все больше интегрируется в вооруженный конфликт на Украине.

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#венгрия
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#россия
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Путин: фонд «Защитники Отечества» должен поддерживать бойцов ЧВК и добровольцев
Путин: сотрудники фонда «Защитники Отечества» знают нужды бойцов СВО
01 июня 2024, 17:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выступил за поддержку фондом «Защитники Отечества» бойцов ЧВК и добровольцев, участвовавших в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР до вступления республик в состав РФ.
Такое заявление глава государства сделал в ходе встречи с председателем этого государственного фонда, оказывающего поддержку участникам спецоперации, Анной Цивилёвой.

Президент также подчеркнул, что подавляющее большинство сотрудников фонда вкладывают душу в свою работу и знают о всех нуждах участников СВО.

Путин добавил, что фонду «Защитники Отечества» удалось собрать 3,5 тысячи заинтересованных в данной работе людей.

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#поддержка
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Джигурда прокомментировал свою отправку на СВО
Джигурда заявил, что информация о контракте с Минобороны РФ «устаревшая»
01 июня 2024, 16:44

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Никита Джигурда прокомментировал сообщение об оправке в зону СВО.
Ранее РИА Новости опубликовало сведения о том, что Джигурда собирается подписать контракт с Минобороны России и оправиться на службу в зону СВО. Он планирует служить в том же подразделении, где числятся экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев и муж блогера Елены Блиновской.

Джигурда подчеркнул, что эта информация устарела, а значит больше не актуальна.

Он рассказал, что в прошлом году действительно хотел заключить договор с российским оборонным ведомством. Он хотел стать снайпером по уничтожению дронов. Однако ему отказали из-за возраста.

Тогда Джигурда решил, что будет поставлять гуманитарную помощь, автомобили и беспилотники. Также он посетил Донбасс пять раз за два года проведения СВО.

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В НАТО призвали разрабатывать дешевое оружие
Глава военного комитета НАТО Бауэр призвал разрабатывать более дешевого оружия
01 июня 2024, 16:20

Фото: iStock/Michele Ursi

Глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что украинское противостояние продемонстрировало, что необходимо разрабатывать более дешевое оружие. Об этом Бауэр сообщил во время выступления на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
Генерал утверждает, что это неправильно, когда дрон стоимостью десять тысяч долларов уничтожает танк стоимостью десять миллионов долларов или ракету стоимостью три с половиной миллиона долларов используют для уничтожения такого беспилотника. Бауэр отметил, что Североатлантическому альянсу следует сбалансировать число высококачественного и дорогого оружия, в пользу более дешевого оружия для менее значимых целей.

Он заключил, что не надо впадать в крайности по данному вопросу.

Ранее командир расчета «Урагана» группировки с позывном «Карат» заявил, что артиллеристы российской группировки «Север» огнем из реактивной системы залпового огня «Ураган» накрыли место, где украинские боевики заряжали РСЗО БМ-21 «Град» в одном из тыловых районов под Харьковом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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#нато
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Военэксперт Чертинов назвал ключевые точки в Германии и Польше для ударов ВС РФ
01 июня 2024, 15:27

Фото: iStock/PavelRodimov

России следует начать переступать «красные линии» Запада, иначе под обстрелами могут оказаться не только Донецк и Белгород, но и Воронеж, Москва и Санкт-Петербург.
Военный обозреватель «Царьграда» Владлен Чертинов заявил, что Запад уже давно переступает установленные Россией «красные линии», поэтому теперь Москве следует сделать тоже самое.

Как сообщает газета The Sunday Times, поставки вооружения на Украину проходят через пролив Ла-Манш и аэропорт Жешув в Польше. Через пролив в Киев доставляются бронетехника, танки и артиллерия, а через аэропорт – стрелковое и противотанковое оружие и дальнобойные ракеты.

Ещё одним ключевым пунктом является город Штутгарт в Германии. Там находится Международный координационный центр доноров при штаб-квартире европейского командования ВС США. Его называют «военным Amazon».

По словам Чертинова, именно эти пункты должны стать целью России в случае нанесения ударов дальнобойным западным оружием по территории страны. Помимо этого можно вывести ядерные силы в постоянную боевую готовность и предоставить Западу ядерный ультиматум, если политики не начнут всерьёз относиться к предупреждениям, которые регулярно выдвигает Россия.

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#польша
#обстрел
#украина
#конфликт
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«Нужна массовка»: политолог Дудчак раскрыл истинную цель мобилизации на Украине
Политолог Дудчак: мобилизация на Украине проводится для отчёта перед Западом
01 июня 2024, 15:26

Фото: iStock/Olena_Z

Мобилизационный процесс на Украине сталкивается с большими трудностями, несмотря на поддержку со стороны Запада. Об этом заявил политолог Александр Дудчак, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, одной из проблем мобилизации является сокращение сроков подготовки военных, вследствие чего на поле боя выходят совершенно неподготовленные солдаты.

Также он подчеркнул, что хоть в настоящее время в армии и хватает людей, которых мобилизовали, но они всё же быстро заканчиваются из-за больших потерь ВСУ. Политолог убеждён, что серьёзные проблемы с численностью армии возникнут у Киева осенью.

Однако главной проблемой украинской мобилизации Дудчак назвал её истинную цель, которая заключается в отчёте перед Западом. Украине «нужна массовка». Чем больше будет численность ВСУ, тем больше вооружения поставит Запад.

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#украина
#мобилизация
#военные
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На Украине мобилизовали мужчину с олигофренией
В Одессе военкомат признал годным к службе мужчину с олигофренией
01 июня 2024, 15:01

Фото: iStock/Oleksander Bontei

В Одессе мобилизовали мужчину с олигофренией и пороками сердца. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Молодого человека задержали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и доставили на сборный пункт. Там он успешно прошёл комиссию и был признан годным к службе.

В военкомате заявили, что врачам не предоставили документов, в которых указаны диагнозы мужчины. А согласно закону о мобилизации, граждане с олигофренией лёгкой степени могут служить в тылу.

Теперь родственники мужчины собирают документы, чтобы оспорить решение.

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#украина
#одесса
#мобилизация
#военные
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На Украине заявили о повреждении двух ГЭС
«Укргидроэнерго» заявило о критических повреждениях на двух ГЭС в ночь на 1 июня
01 июня 2024, 14:54

Фото: iStock/DedMityay

Две гидроэлектростанции были поражены на Украине в ночь на субботу, 1 июня. Об этом сообщили в «Укргидроэнерго».
В ведомстве отметили, что повреждения оборудования ГЭС являются критическими. Отмечается, что в прошлом месяце «Укргидроэнерго» сообщала об остановке двух своих гидроэлектростанциях после атаки российской армии.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования по объектам энергетики Украины, работающим на предприятия ВПК.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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