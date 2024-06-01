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Украинские войска обстреливают Белгородскую область западным оружием. Об этом заявил военкор Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что дежурными средствами ПВО в небе над регионом были уничтожены свыше 10 ракет, запущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS западного производства.
Для запуска этих ракет обязательно необходим контроль иностранных военных специалистов, поэтому «самодеятельность» Киева исключается.
Таким образом, отметил Поддубный, страны НАТО уже напрямую участвуют в боевых действиях против России. Это говорит об эскалации конфликта и новой стадии согласованности действий Украины с США.
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Для запуска этих ракет обязательно необходим контроль иностранных военных специалистов, поэтому «самодеятельность» Киева исключается.
Таким образом, отметил Поддубный, страны НАТО уже напрямую участвуют в боевых действиях против России. Это говорит об эскалации конфликта и новой стадии согласованности действий Украины с США.
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Анастасия Чинкова