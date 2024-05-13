На Украине разгорелся скандал из-за наступления РФ под Харьковом

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Представитель Вооруженный сил Украины и власти Харьковской области выступили с взаимными обвинениями на фоне наступления РФ в регионе. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Офицер ВСУ заявил, что он наблюдает отсутствие укреплений и минных заграждений на «первой линии» обороны. По его мнению, это позволило российским военным организовать стремительный прорыв.
Замглавы украинской военной администрации Харьковской области Роман Семенуха отметил, что считает такие заявления ложью. По его словам, чиновники не сбегали из региона и продолжают работу.
10 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале наступления российских сил в Харьковской области. В этот же день мэр Волчанска заявил о проведении эвакуации жителей, отметив, что все дети были успешно вывезены из города.
Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил РФ признал успешным наступление российских войск под Харьковом.
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Замглавы украинской военной администрации Харьковской области Роман Семенуха отметил, что считает такие заявления ложью. По его словам, чиновники не сбегали из региона и продолжают работу.
10 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале наступления российских сил в Харьковской области. В этот же день мэр Волчанска заявил о проведении эвакуации жителей, отметив, что все дети были успешно вывезены из города.
Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил РФ признал успешным наступление российских войск под Харьковом.
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Дарья Осипова