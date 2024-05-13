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На Украине разгорелся скандал из-за наступления РФ под Харьковом

«Страна.ua»: офицер ВСУ заявил об отсутствии укреплений в Харьковской области
13 мая 2024, 08:54
Фото: iStock/Tomas Ragina

Фото: iStock/Tomas Ragina

Представитель Вооруженный сил Украины и власти Харьковской области выступили с взаимными обвинениями на фоне наступления РФ в регионе. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Офицер ВСУ заявил, что он наблюдает отсутствие укреплений и минных заграждений на «первой линии» обороны. По его мнению, это позволило российским военным организовать стремительный прорыв.

Замглавы украинской военной администрации Харьковской области Роман Семенуха отметил, что считает такие заявления ложью. По его словам, чиновники не сбегали из региона и продолжают работу.



10 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале наступления российских сил в Харьковской области. В этот же день мэр Волчанска заявил о проведении эвакуации жителей, отметив, что все дети были успешно вывезены из города.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил РФ признал успешным наступление российских войск под Харьковом.

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#всу
#сво
«Обвиняют друг друга»: Стало известно, что произошло с ВСУ рядом с Харьковом
NYT: командиры ВСУ обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области
13 мая 2024, 09:15

Фото: iStock/Olena_Z

Издание The New York Times сообщает, что офицеры командования ВСУ обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.
«На некоторых участках солдаты ВСУ отступают, а украинские командиры обвиняют друг друга в поражениях», — указано в материале.

Отмечается, что наступление ВС РФ в этом регионе поставило Киев в опасное положение.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале наступления российских сил в Харьковской области. Он подтвердил, что в нескольких селах Харьковской области происходят боевые столкновения.

Ранее стало известно, что ВСУ применяют отравляющие вещества. По словам местного жителя, украинские войска применили против жителей Семеновки отравляющие вещества. Химическое оружие вызвало затруднение дыхания, привкус миндаля и крови во рту, тошноту и рвоту.

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#оружие
#президент
#солдаты
#владимир зеленский
#всу
#киев
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ВС России ударили по аэродрому в Миргороде, сообщило подполье
Подполье: ВС РФ ударили по аэродрому в Миргороде, с которого атаковали Белгород
13 мая 2024, 08:36

Фото: iStock/FelixRenaud

ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому в городе Миргород Полтавской области, который использовался для атак на Белгород. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Он рассказал, что вечером 12 мая город Миргород получил два удара. Первый пришелся по военному аэродрому. Его описали как мощный, а второй в туже сторону, но был гораздо сильнее и с детонацией. После второго взрыва местные жители видели до десяти карет скорой помощи. По словам координатора, врачам, которые были дома, пришло уведомление, что нужно экстренно выйти на работу.

«По предварительным данным, была накрыта группа каких-то очень важных военных чиновников», — сообщил он.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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Стало известно, что российские военные уничтожили в Часовом Яре
Забайкальские десантники уничтожили в Часовом Яре БПЛА ВСУ типа «‎Баба Яга»
13 мая 2024, 08:21

Фото: iStock/IherPhoto

Забайкальские десантники из состава группировки «Юг» уничтожили в Часовом Яре гексакоптер ВСУ типа «‎Баба Яга». Об этом сообщили в МО РФ.
«В ходе дежурства был обнаружен вражеский ударный гексакоптер типа «Баба Яга», который по воздуху приближался к нашим передовым позициям для нанесения удара», — заявили в министерстве обороны России.

Сообщается, что после обнаружения воздушной цели военные открыли по ней огонь из пулеметов ПКМ и «Печенег», а также из автоматов АК-12.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Минувшей ночью российская система ПВО обнаружила и перехватила четыре англо-французские авиационные управляемые ракеты Storm Shadow над Крымом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#президент
#операции
#сво
#ракеты
#пво
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Стало известно, как ВСУ потеряли две зенитные системы Patriot
Британский эксперт Бронк: ВСУ потеряли Patriot в погоне за авиабомбами ВКС РФ
13 мая 2024, 08:06

Фото: iStock/e-crow

Британский эксперт Джастин Бронк в интервью Daily Mail заявил, что ВСУ потеряли две зенитные системы Patriot. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что они пытались перехватить ими недорогие управляемые авиабомбы.

По словам эксперта, от управляемых авиабомб тяжело обороняться. Российские военные могут запускать их издалека. ВСУ стянули близко к фронту системы Patriot и радары. Беспилотник нашел их и навел баллистические ракеты. Он отметил, что американское ПВО — это редкое, а также нужное оружие. Использовать его для охоты за таким дешевым средством поражения рискованно.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#оружие
#беспилотник
#владимир путин
#президент
#операции
#сво
#всу
#ракеты
#пво
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Стало известно о рисках кибератак для британских солдат в Эстонии со стороны РФ
Times: британских военных предупредили, что дроны РФ могут похитить их данные
13 мая 2024, 07:46

Фото: iStock/ikholwadia

На учениях НАТО в Эстонии британских военных предупреждали, что российские дроны похитят данные с их телефонов. Об этом пишет газета Times со ссылкой на источники.
Сообщается, что в число оборудования, которое используется РФ для этого, входят сложные дроны. Они оснащены электроникой наблюдения.

Для военных ввели строгие ограничения на пользование интернетом и связью. По словам одного из солдат, они опасаются утечки данных геолокации. Телефоны во время учений и операций они оставляют в жилых комнатах. Кроме того, эстонских солдат заставляли прыгать в озеро, чтобы убедиться, что у них нет с собой телефонов.

Ранее сообщалось, что НАТО проводит в Эстонии учения Swift Response под руководством Великобритании с прицелом на Россию. В ходе учений ударный вертолёт Apache выполнил полёт в поддержку наземных войск, которые штурмуют российские позиции. Затем во время ожесточённого ближнего боя были зачищены укреплённые траншеи, а с помощью беспилотников отбита контратака.

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#солдаты
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#дроны
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Стало известно, чем бойцы «Днепра» уничтожили гаубицу США
ТАСС: Бойцы «Днепра» уничтожили гаубицу США M777 с помощью FPV-дрона
13 мая 2024, 07:08

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Российские операторы FPV-дронов группировки войск «Днепра» уничтожили на херсонском направлении буксируемую американскую гаубицу M777 ВСУ. Об этом пишет ТАСС.
На кадрах видно, как украинские военные маскируют гаубицу. Затем дрон уничтожает орудие.

Ранее в МО РФ рассказали, что артиллерийские подразделения нанесли удары по опорным пунктам и пехоте ВСУ на правом берегу Херсонской области и на островах в дельте Днепра. Российские войска уничтожили более 10 украинских военных пикапов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#владимир путин
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#дрон
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#операции
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#всу
#ракеты
#рф
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Стало известно, что ВСУ применяют отравляющие вещества
ВСУ применяли отравляющие вещества против жителей Семеновки в ДНР – РИА Новости
13 мая 2024, 06:43

Фото: iStock/andrey shalari

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли химическое оружие против мирных жителей села Семеновка в Ясиноватском районе Донецкой народной республики (ДНР), передает РИА Новости.
По словам местного жителя Сергея, эвакуированного российскими войсками из зоны конфликта в конце июня, украинские войска применили против жителей Семеновки отравляющие вещества. Химическое оружие вызвало затруднение дыхания, привкус миндаля и крови во рту, тошноту и рвоту.

В свою очередь еще один житель Семеновки – Андрей – рассказал, что вещество было сброшено с беспилотника.

«Вещество сразу бьет в нос, типа нашатыря, потом начинают слезы идти, задыхаешься, дышать невозможно, до сих пор кашляю хожу... Через одеяло пытались дышать, с ветром уходило», – рассказал он.

Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике прогнозируют увеличение количества химических атак со стороны ВСУ. Такое мнение высказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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#лнр
#оружие
#всу
#украина
#отравление
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В зоне проведения СВО появились роботы-подавители дронов
ТАСС: роботы-подавители дронов начали защищать эвакуационные группы в СВО
13 мая 2024, 06:02

Фото: iStock/sommersby

Генеральный директор компании-разработчика «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко заявил, что роботы-подавители дронов появились в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает информационное агентство ТАСС.
По его словам, роботы-подавители дронов на базе системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тритон» начали защищать эвакуационные группы в серой зоне боевых действий. В дальнейшем подобные комплексы будут созданы для защиты штурмовых подразделений.

Ранее президент России Владимир Путин похвалил российскую армию за успешное преодоление техники РЭБ на Украине. Об этом он заявил во время встречи с военными.

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#украина
#владимир путин
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На Украине произошел скандал из-за наступления России на Харьков
13 мая 2024, 04:35

Фото: iStock/Liukov

Представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Харьковской областной власти выступили с взаимными обвинениями на фоне российского наступления в регионе, передает в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».
Украинский офицер, проходящий службу в Харьковской области, написал на своей странице в социальной сети, что наблюдает отсутствие фортификационных и минных заграждений на «первой линии» обороны. По словам военного, этот фактор позволил российским войскам «спокойно пройти» вдоль границы. Офицер назвал это «умышленным саботажем» или «безумным воровством» со стороны Киева.

Позже первый заместитель главы военной администрации Харьковской области Украины Роман Семенуха выступил с заявлением, в котором назвал высказывания офицера «дезинформацией».

«Когда читаешь подобное на третий год войны – это злодеяние», – отметил он.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил РФ признал успешным наступление российских войск под Харьковом.

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