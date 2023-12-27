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Снайперша ВСУ рассказала о гибели 18 боевых подруг

Женщина-снайпер ВСУ рассказала о гибели 18 боевых подруг
27 декабря 2023, 13:50
Фото: iStock/Valeriia Sivakova

Фото: iStock/Valeriia Sivakova

Женщина-снайпер ВСУ Елена Белозерская рассказала о гибели ее подруг в результате военных действий на Украине. Об этом она написала на своей странице в социальной сети.
Военнослужащая разместила фотографии 18 женщин, которые проходили службу в рядах ВСУ. По ее словам, мобилизованные девушки-сослуживцы погибли в зоне проведения СВО и в дальнейшем потери будут только увеличиваться. Она рассказала, что украинское военное командование часто отправляет женщин под огонь, и они погибают, даже не видя своего противника.

Белозерская начала свою военную карьеру в 2014 году. Тогда она вступила в ряды ВСУ, прошла обучение и стала выполнять боевые задачи в качестве снайпера.


Прежде сообщалось, что Западные наёмники массово уезжают из Украины.

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#дрон
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#всу
#украина
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Большинство российских мобилизованных имеют жену и детей
В Минобороны РФ представили социальный портрет мобилизованного
27 декабря 2023, 13:53

Фото: iStock/scaliger

В Минобороны РФ представили социальный портрет российского мобилизованного. Средний возраст составил 35 лет, большинство имеет жену и детей и служили в армии России. Такие данные приводятся в материалах Минобороны «Армия в цифрах — 2023».
Согласно представленным данным, 57% мобилизованных женаты, при этом у 56,3% призванных в рамках частичной мобилизации есть дети. У трети – один ребенок, у четверти – двое, у 0,3% - трое детей.

Также 7% мобилизованных имеют высшее образование, а 30% получили среднее профессиональное. У 63% имеется среднее образование. Уточняется, что большинство призванных россиян проходили службу в армии. Всего 96,4%. На момент призыва 89% мобилизованных работали, при этом у 40% насчитывается стаж более 10 лет.

В Минобороны также сообщили, что число граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, составило 302 503 человека. 33 тысячи человек прибыли в военные комиссариаты еще до вручения им повесток.

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В зоне спецоперации протестируют БМП на дистанционном управлении
Чемезов: в зоне спецоперации опробуют дистанционно управляемую БМП
27 декабря 2023, 12:40

Фото: сайт Кремля

В зоне спецоперации хотят опробовать новейшую российскую боевую машину пехоты на дистанционном управлении. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«Сейчас машина проходит испытания, после их завершения, я думаю, она будет опробована в зоне спецоперации», — цитирует РИА Новости Чемезова.

По его словам, благодаря этой технике станет возможным избежать поражение экипажа на самых опасных направлениях СВО.
Чемезов также рассказал, что комплект дистанционного управления может устанавливаться не только на БМП-3. В перспективе планируется оснастить им и самоходную противотанковую пушку 2С25М.

Роботизированная версия БМП-3, оснащенная боевым модулем «Синица», может действовать без экипажа. Управление происходит дистанционно. Новой моделью можно управлять с планшета.

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#испытания
#новости
#сво
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В ВСУ ожидают, что 2024 год станет еще более тяжелым
Тарнавский: следующий год будет для Украины еще более тяжелым
27 декабря 2023, 12:15

Фото: iStock/Michele Ursi

Командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что 2024 год для Украины станет еще более тяжелым, передает ВВС.
«Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще более тяжелым. Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий. И чем ближе к выполнению этой задачи, главной цели – выхода на наши границы, она будет еще сложнее», - заявил Тарнавский.

При этом генерал уверен, что российская сторона знает об этих планах и будет делать все, чтобы не дать ВСУ выполнить поставленные задачи. Он пожелал ВСУ удачи, еще раз подчеркнув, что 2024 года станет тяжелым для Украины.

Ранее Тарнавский заявлял, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) решили сократить военные операции из-за нехватки артиллерийских снарядов на фоне недостатка помощи от западных союзников.

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Новости СВО: где продвинулись ВС РФ, на каком участке готовятся к наступлению ВСУ
27 декабря 2023, 09:55

Фото: iStock/Anna_Anikina

Иностранные наёмники массово покидают Украину из-за недостаточного финансирования. Нехватка личного состава вынуждает ВСУ стягивать резервы на несколько участков фронта, однако ВС РФ пресекают возможность пополнения личного состава врага. Редакция «Радио 1» расскажет, где имеют тактические успехи российские бойцы, и на каком направлении предприняли попытку атаки ВСУ.

Костромские десантники на Артёмовском направлении сбили «Бабу Ягу»


Украинский дрон типа «Баба Яга» сбит под Артёмовском, об этом сообщили в Минобороны РФ. Вражеский ударный квадрокоптер пытался атаковать позиции российских бойцов, однако был замечен и уничтожен.

Офицер ВСУ Самовар: РФ использует продвинутые дроны, спастись от которых нельзя
Офицер ВСУ Самовар: РФ использует продвинутые дроны, спастись от которых нельзя

С задачей по ликвидации дрона справились костромские десантники. «Баба Яга» представляет собой промышленный БПЛА с большой грузоподъемностью, который выполняет роль бомбардировщика.

Западные наёмники массово уезжают с Украины


Западные наёмники покидают Украину из-за недостаточного финансирования. Об этом сообщает сербское издание «Политика».

Авторы статьи рассказали, что боевики не получили вознаграждение из-за сокращения западной помощи Киеву, в связи с чем начали массово покидать ряды ВСУ.


РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении


Группировка войск «Запад» ВС РФ уничтожила опорные пункты ВСУ, пехоту и технику противника. Об этом изданию РИА Новости сообщили в российском оборонном ведомстве.

Бойцы вели атаку с применением расчетов РСЗО «Торнадо-Г» на Купянском направлении. Все цели поражены.

Воздушная тревога на Украине


Власти Севастополя сообщили об объявлении воздушной тревоги в регионе. Кроме того, сигналы оповещения населения сработали в Харьковской и Донецкой областях, подконтрольных киевскому режиму.

Информации о разрушениях в настоящее время нет.

Последние новости СВО


ВС РФ продолжают активное наступление в Серебрянском лесничестве, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». На некоторых участках продвижение российских бойцов составило три километра. Противник оказывает ожесточенное сопротивление.

ВСУ перебрасывают десантные группы в Крынки на Херсонском направлении для наступления. ВС РФ атакуют лодки врага с помощью БПЛА.

Залужный: В Авдеевке может повториться сценарий Артёмовска
Залужный: В Авдеевке может повториться сценарий Артёмовска

Ситуация на Запорожском направлении остается напряженной, идут ожесточенные бои. ВС РФ достигли тактических успехов у Работино, заняты несколько опорных пунктов противника.

Враг пытался атаковать у Новомихайловки, но безуспешно. Российские бойцы отбросили ВСУ на прежние позиции артиллерийским огнем.

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#украина
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В России создали новый дрон-камикадзе «Суперкам»
Глава «Ростеха» Чемезов: в РФ создали новый дрон-камикадзе «Суперкам»
27 декабря 2023, 08:48

Фото: istock / vadimrysev

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в беседе с РИА Новости рассказал, что в РФ создали новый беспилотный летательный аппарат «Суперкам».

«На текущий момент в контуре «Ростеха» создается еще один беспилотный летательный аппарат серии «Суперкам», — заявил он.
Глава госкорпорации отметил, что этот беспилотник есть в разведывательной версии и в версии камикадзе. Сейчас «Суперкам» проходит тесты, в ходе которых показывает заложенные технические характеристики.

Чемезов обратил внимание, что одной из особенностей новых дронов является высокая степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), то есть эти дроны сложно подавить.

До этого Чемезов рассказал, что новейшая гаубица «Коалиция» скоро появится в зоне специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
#рф
#дроны
#вооружение
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Стало известно, когда в зоне спецоперации появится новейшая гаубица «Коалиция»
Глава «Ростеха» Чемезов: гаубица «Коалиция» скоро появится в зоне спецоперации
27 декабря 2023, 08:27

Фото: istock / iv-serg

Новая российская гаубица «Коалиция» в скором времени должна появиться в зоне специальной военной операции с целью обеспечения существенного преимущества над гаубицами НАТО по дальности. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов изданию РИА Новости.

«Думаю, она скоро там появится, так как гаубицы подобного класса нужны, чтобы обеспечить преимущество над западными образцами артиллерии по дальности стрельбы», — сказал Чемезов.
Глава «Ростеха» отметил, что гаубица успешно прошла все необходимые испытания, и ее серийное производство уже запустили.

Предположительно, дальность стрельбы составляет 70 километров, что превосходит практически все аналоги Западного вооружения.

«Первая опытно-промышленная партия поставляется в конце декабря 2023 года», — отметил глава «Ростеха».
Ранее Чемезов заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» и «Хризантема» пробивают броню поставленных Украине танков «Леопард». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ростех
#испытания
#производство
#новости
#вооружение
#сво
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Костромские десантники на артёмовском направлении сбили «Бабу Ягу» из пулемёта
27 декабря 2023, 06:03

Фото: iStock/Sergafa

Костромские десантники из пулемета сбили украинский дрон типа «Баба Яга» под Артемовском. Соответствующими кадрами поделилось Минобороны РФ.
Ударный квадрокоптер ВСУ пытался атаковать позиции ВС РФ, но попал под прицел российского бойца.



«Баба Яга» — это промышленные или сельскохозяйственные беспилотники, обладающие большой грузоподъёмностью. Противник активно использует их в качестве бомбардировщиков, сбрасывая с них миномётные мины и другие боеприпасы на российские позиции и военную технику. Обезвреживание таких БПЛА — важная задача, решение которой существенно облегчает жизнь военнослужащих РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#украина
#сво
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«Загоняют в угол, как собак»: Депутат Рады Шевченко о мобилизации украинцев
Депутат Рады Шевченко: Закон о мобилизации загоняет украинцев в угол
27 декабря 2023, 05:32

Фото: iStock/Longfin Media

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Киев новым законом о мобилизации, нарушающим права и свободы граждан, пытается загнать украинцев в угол.
«По мне, это закон про то, чтобы загнать наших мужиков, как собак, в угол. Но эти же собаки станут волками, и тогда мы можем получить обратный эффект», — сказал он в эфире YouTube-канала украинского политолога Вадима Карасева.

Шевченко подчеркнул, что нововведение направлено на осуществление мести гражданам Украины, не желающим воевать. Так, законопроект о мобилизации нарушает права и свободы украинцев, заключил депутат.

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#мобилизация
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Западные наёмники массово уезжают с Украины, пишут СМИ
Сербская газета «Политика»: Киев не платит наёмникам, поэтому они покидают Украину
27 декабря 2023, 04:02

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Из-за уменьшения финансовой помощи США и их партнёров западные наёмники перестали получать вознаграждение от Киева. Об этом пишет сербское издание «Политика».
«Большинство иностранных наемников отправились по домам. Причина в том, что многие не получили вознаграждение, а объяснения о том, что Запад остановил помощь, их явно не устроили», — говорится в публикации.

По информации газеты, перед Рождеством Украину массово покинули французы, нидерландцы, австралийцы и канадцы. При этом наёмников, в отличие от обычных солдат, за участие в СВО ждут определённые последствия, так как наёмничество во многих странах преследуется по закону.

«Быть наемником на Украине уже не так здорово, да и храбрости все меньше, а опасность все больше и больше», — резюмировали журналисты.

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