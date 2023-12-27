Снайперша ВСУ рассказала о гибели 18 боевых подруг

Фото: iStock/Valeriia Sivakova
Женщина-снайпер ВСУ Елена Белозерская рассказала о гибели ее подруг в результате военных действий на Украине. Об этом она написала на своей странице в социальной сети.
Военнослужащая разместила фотографии 18 женщин, которые проходили службу в рядах ВСУ. По ее словам, мобилизованные девушки-сослуживцы погибли в зоне проведения СВО и в дальнейшем потери будут только увеличиваться. Она рассказала, что украинское военное командование часто отправляет женщин под огонь, и они погибают, даже не видя своего противника.
Белозерская начала свою военную карьеру в 2014 году. Тогда она вступила в ряды ВСУ, прошла обучение и стала выполнять боевые задачи в качестве снайпера.
Прежде сообщалось, что Западные наёмники массово уезжают из Украины.
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Белозерская начала свою военную карьеру в 2014 году. Тогда она вступила в ряды ВСУ, прошла обучение и стала выполнять боевые задачи в качестве снайпера.
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Анастасия Крестьянова