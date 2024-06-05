На Украине разрешили мобилизовать убийц

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Верховная рада Украины подписала закон, согласно которому теперь разрешается мобилизовывать осуждённых за убийство одного человека без особой жестокости, а также за мелкую коррупцию. Об этом пишут «Украинские новости».
Отмечается, что соответствующий закон вступил в силу. Из документа следует, что условно-досрочное освобождение от отбывания наказания не последует в отношении тех осуждённых, которые совершали преступления против нацбезопасности Украины и убийства сопряжённые с изнасилованием.
Ранее депутат Марьяна Безуглая заявляла, что у граждан Украины, имеющих более одного автомобиля, будут мобилизовать «лишние» машины для их отправки на фронт.
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Анастасия Чинкова