ВС РФ продвигаются на Купянском направлении, ВСУ несут огромные потери

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Российские войска продолжают продвижение в сторону Купянска, об этом рассказал глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в интервью для «Первый канал».
«Для них (ВСУ), конечно, ситуация действительно там плачевная. Очень большие потери на купянском направлении, наши ребята продолжают продвигаться в сторону самого Купянска, то есть это западнее от Луганской Народной Республики», — объяснил Ганчев.
По его словам, российская армия находится в достаточно выгодном положении для продвижения на Купянском направлении.
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Евгения Парфентьева