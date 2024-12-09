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ВС РФ начали наступление в сторону сел Нескучное и Времевка на Запорожской линии фронта. Об этом рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, освобождение Благодатного позволило российским бойцам начать наступление в сторону сел Нескучное и Времевка. На сегодняшний день из Благодатного по ВСУ работает артиллерия, РСЗО, «Солнцепеки», подчеркнул Рогов.
Он отметил, что ВС России постепенно приближаются с юга к поселку Великая Новоселка, который находится за Времевкой, а также с севера, где сейчас идут бои за село Новый Комар, куда украинские боевики бросают свои подразделения, чтобы оттеснить российскую армию.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Он отметил, что ВС России постепенно приближаются с юга к поселку Великая Новоселка, который находится за Времевкой, а также с севера, где сейчас идут бои за село Новый Комар, куда украинские боевики бросают свои подразделения, чтобы оттеснить российскую армию.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова